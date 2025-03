Audi lükkab fossiilkütusega autodest loobumise edasi

Saksa autotootja Audi teatas, et koondab 7500 töökohta, aga jätkab fossiilkütusega sõitvate autode tootmist plaanitust kauem.

Saksa autotööstus seisab silmitsi Hiina üha tugevneva konkurentsiga. Volkswageni gruppi kuuluv Audi teatas, et kavatseb 2029. aastaks kaotada Saksamaal 7500 töökohta. Kärbe moodustab kaheksa protsenti autotootja ülemaailmsest tööjõust. Sellega tahetakse vähendada kulusid miljardi euro võrra ning suurendada tootlikkust, kiirust ja paindlikkust. Autotootja sõnul peaks tänu digiteerimisele töötajate töökoormus vähenema.

Audi juhatuse esimehe Gernot Döllneri sõnul eeldatakse, et 2029. aastaks väheneb töötajate arv peamiselt vabatahtliku lahkumise ja lepingute lõppemise kaudu. Ta lisas, et kuni 2033. aasta lõpuni kohustuslikke koondamisi ei toimu.

Volkswagen grupp on varem hoiatanud, et vaja on põhjalikke ümberkorraldusi ning teatanud 35 000 töötja koondamisest. Audist kaduvad töökohad tulevad neile veel lisaks.

Sel nädalal teatas Audi ka, et pikendab tõenäoliselt sisepõlemismootoriga autode tootmist. Varem teatas ettevõte, et viimane fossiilkütust kasutav mudel tuuakse turule 2026. aastal ja eemaldatakse müügilt 2032. aastal, ent kuna peamistel turgudel toimub elektrisõidukite kasutuselevõtt eri kiirusel, siis hoiab firma bensiini- ja diiselmootoreid oma valikus kavandatust kauem.

Ettevõtte tegevjuht Gernot Döllner tõstis esile Audi märkimisväärseid investeeringuid uue põlvkonna hübriidtehnoloogiasse, aga tõdes, et sisepõlemismootorid on ka hübriidsõidukite jaoks endiselt tähtsad. Döllneri sõnul on ettevõte valmis fossiilkütusega sõidukite eluiga veelgi pikendama, kui nõudlust jätkub ja õigusaktid seda võimaldavad.

2024. aastal moodustasid elektrisõidukid vähem kui kümme protsenti Audi ülemaailmsest müügist ja ettevõte tahab olla paindlik, et mitte loovutada oma turuosa konkurentidele. Döllneri sõnul ei tee Audi siiski enam suuri investeeringuid uutesse diislipõlvkondadesse ega laienda oma diiselmootorite valikut.

Aastakümneid on autotööstus olnud Saksa tööstuse kroonijuveel. Volkswageni kontserni põhiturg oli varem Hiina, aga sealne müük on järsult langenud. Saksa autotootjad hakkasid oma tootmist elektrisõidukitele üle viima hiljem kui Hiina konkurendid ja hiinlastel on suur edumaa.

USA presidendi Donald Trumpi ähvardus kehtestada alates 2. aprillist sissetoodavatele autodele 25-protsendine tollimaks on järjekordne löök Saksamaa autotööstusele. Kui imporditollid kehtima hakkavad, muutuvad Saksa autod tõenäoliselt kallimaks ja USA tarbijate jaoks vähem atraktiivseks kui Ameerikas toodetud sõidukid.