FT: Euroopa suurriigid valmistuvad NATO-s astuma USA asemele

Euroopa suurriigid ja Põhjamaad koostavad plaani võtta USA-lt üle peamine vastutus Euroopa sõjalise kaitse tagamise eest, kirjutas väljaanne Financial Times (FT).

Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Põhjamaade esindaja peavad mitteametlikke, aga struktureeritud arutelusid selle üle, kuidas järgmise viie kuni kümne aasta jooksul Ameerika Ühendriigid sõjaliselt Euroopas asendada, kirjutas FT viitega neljale anonüümsust palunud Euroopa ametnikule. Plaan kavatsetakse suvel Haagis toimuvaks NATO tippkohtumiseks valmis saada ja siis ka USA presidendi Donald Trumpi administratsioonile esitada, lisas leht.

"Sõjaliste kulutuste suurendamine on ainus väljapääs, mis meil on: koormajagamine ja Ameerika Ühendriikidest sõltuvuse välistamine," ütles üks ametnikest FT-le.

Väljaandes täpsustatakse, et ettepanek hõlmab endale võetavaid kohustusi suurendada kaitsekulusid Euroopas ja tõsta riikide sõjalist potentsiaali, kui nad üritavad veenda USA presidenti Donald Trumpi nõustuma vastutuse järkjärgulise ülekandmisega. Plaan on arvatavasti kavandatud 5-10 aastaks.

Artikli kohaselt on läbirääkimiste eesmärgiks vältida kaost, mida võiks põhjustada USA ühepoolne väljumine NATO-st.

Sel nädalal teatas NBC News, viidates informeeritud allikatele, et Trumpi administratsioon on kaalunud võimalust loobuda NATO Euroopa vägede juhataja (SACEUR) nimetamisest, mis on peaaegu 75 aastat olnud eranditult Ameerika sõjaväelase täita.

USA uus administratsioon on korduvalt rõhutanud, et Euroopa liitlased peaksid võtma suurema vastutuse Euroopa kaitsmise eest. Trump on NATO liikmeid korduvalt kritiseerinud ebapiisavate kaitsekulude eest ja ähvardanud allianssi nõrgendada või sellest lahkuda.