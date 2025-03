Saaremaa vald kattis Tehumardi samba punasümboolika plaatidega

Muinsuskaitseamet kinnitas, et nad olid teadlikult valla soovist seda teha, aga taunisid, et Saaremaa vald ei kooskõlastanud ametiga tegevusi Tehumardil.

"Täna me katame ajutiselt ära, suhteliselt vähe monumenti kahjustavalt, aga otsime rahastust, et teha see lahendus, mis me oleme plaaninud siia teha. Täna seda rahastust kahjuks ei ole veel ja paneme praegu (samba) ajutiselt kinni," lausus Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Kas muinsuskaitseamet ka valla tegevusega kursis on, Tuisk sada protsenti kindel polnud. "Eks nad tegelikult on teadlikud, et me ajutiselt kinni katame. Kogu see saaga on veninud juba piinlikult kaua ja üks hetk tuleb see asi lihtsalt ära teha ja täna see tehakse ära," ütles Tuisk.

"Täna on ainult katmine, et see propagandatekst saaks kinni pandud, viisnurk ka kinni kaetud ja eks me siis vaatame edasi, kuidas see lõplik lahendus siin lõpuks tuleb," lisas vallavanem.