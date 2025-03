Järvan: ühistranspordi naistepäevakampaania oli kohatu isetegevus

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul oli Tallinna Transpordiameti naistepäevaks ühistransporti plaanitud kampaania kohatu isetegevus. Järvani sõnul on ühistranspordi turvalisus paremaks läinud, kuid igal pool on liiklejate seas inimesi, kes ei ole seadusekuulekad.

Tallinna Transpordiamet plaanis naistepäeval teha ühistranspordis kampaaniat, mis juhtis tähelepanu naiste ülekaalule ühistranspordi kasutajate seas, öeldes, et kliimaeesmärgid pole ainult naiste saavutada. Teine kampaaniapilt kutsus ühistranspordikasutajaid üles sekkuma ühistranspordis ahistamise märkamisel.

Õhtul enne naistepäeva saatis üks linnaelanik ühistranspordis kampaaniast pildi Järvanile, kes edastas selle nii transpordiameti juhile kui ka ühistranspordi eest vastutavale transpordi asejuhile.

"Ka nemad nägid seda esimest korda. Tundus kahtlane. Tegime otsuse, et järgmisel päeval see kampaania võetakse maha," rääkis Järvan "Vikerhommikus".

"Minu hinnangul naistepäev võiks olla see, kus väärtustatakse naisi ja et selle asemel minna rääkima, et mehed ei täida kliimaeesmärke, on lihtsalt kohatu," sõnas Järvan.

Abilinnapea sõnul kampaania sisu kooskõlastusringi ei läbinud. "Tegemist oli veidi isetegevusega," ütles ta.

Üks kampaaniasõnumitest kandis sõnumit "Koos ahistamisvaba ühistranspordi suunas. Märka ja aita. Ohutut naistepäeva!".

Järvan märkis, et ühistransport on turvaline koht ning igal pool on liiklejate seas kodanikke, kes ei ole seadusekuulekad, kuid ühistranspordi turvalisus on paremaks läinud ja linn ei soovi tekitada vastupidist kuvandit ühistranspordile, kus vanemad peavad mõtlema, kas lubada lapsi ühistransporti või mitte.

"Tõepoolest, kui meil 40-50 protsenti elanikest Tallinnas kasutab ühistransporti, siis väita, et ahistajad kõik sõidavad ratastega ja ükski ahistaja ühistranspordiga ei sõida, seda ei saa. Aga eks siin ongi küsimus definitsioonides, mis siis täpsemalt on ahistamine. Kas see on karistusseadustiku tähenduses ahistamine või pigem sotsiaalministeeriumi definitsioonis ahistamine, kus põhimõtteliselt iga asi, mida teine inimene teeb, mis on tõlgendatav solvamisena, seda loetakse ahistamiseks," küsis Järvan.

"Et kui Taavi on harjunud bussis oma kohale istuma, tuleb bussi ja vaatab, et Kirke juba istub seal kohal ja solvub selle peale, siis järelikult Kirke ahistab Taavit. Ma arvan, et sotsiaalministeerium on oma definitsioonis natukene muinasjutumaale läinud," sõnas Järvan.

Täiendavaid kulutusi linn kampaania näitamiseks ega maha võtmiseks ei teinud, rääkis Järvan.