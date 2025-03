USA võimsa raketisüsteemi kohalolek Filipiinidel ajas hiinlased raevu

USA armee viis eelmisel aastal Typhoni Luzoni saarel asuvasse baasi. Typhon suudab tulistada rakette kuni kahe tuhande kilomeetri kaugusele.

Eksperdid ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Typhoni viimine Filipiinidele on osa USA armee laiemast strateegilisest ümberpaigutamisest. Sellised relvasüsteemid mängiksid siis keskset rolli, kui peaks tekkima konflikt Hiina ja USA liitlaste vahel.

Hiina valitsus on juba kritiseerinud Typhoni paigutamist Filipiinidele ning süüdistab USA-d võidurelvastumisele õhutamises. Typhon jõudis Filipiinidele juba Joe Bideni administratsiooni ajal ja paneb nüüdse administratsiooni suhted Hiinaga tõsiselt proovile.

Typhon on varustatud Tomahawki rakettidega ning seega suudaks USA vajadusel rünnata Kagu-Hiinas asuvaid sihtmärke. Kui Hiina peaks alustama sõjalist tegevust Taiwani vastu, suudaks USA rünnata Hiina rannikul asuvaid õhukaitse- ja radarisüsteeme. Ohus oleksid ka Guangzhous ja Nanjingis asuvad Hiina juhtimiskeskused.

Typhon suudab välja tulistada ka lühema tegevusraadiusega SM-6 rakette. USA ametnikud on öelnud, et see on ainus rakett Ameerika arsenalis, mis suudab kinni püüda ülehelikiirusel lendavaid rakette.

USA armee teatas mullu kevadel, et viib Typhoni iga-aastaste õppuste raames Filipiinidele. Raketisüsteemi polegi aga ära viidud ning Hiina nõuab nüüd Typhoni eemaldamist ja ähvardab kättemaksuga.

"Hiina ei hoia käsi rüpes, kui tema julgeolekuhuve kahjustatakse või ohustatakse," teatas veebruaris Hiina välisministeerium.

Ka Hiina liitlane Venemaa mõistis Typhoni viimise Filipiinidele hukka. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin võrdles seda sammu 1983. aastaga, mil USA viis Pershing-2 raketid Lääne-Saksamaale.

USA ja Filipiinid suurendavad nüüd aga sõjalist koostööd, kuna Hiina laiendab sõjalist kohalolekut Vaikse ookeani piirkonnas. Filipiinide president Ferdinand Marcos on öelnud, et eemaldaks raketisüsteemi, kui Hiina lõpetab oma agressiivse tegevuse Lõuna-Hiina merel.

Washington ja Moskva aga alustasid hiljuti kõnelusi Vene-Ukraina sõja lõpetamise üle. Filipiinidel kasvab nüüd mure, et Trumpi administratsioon võib ka Hiinaga jõuda kokkuleppele ning selle raames viiakse Typhon piirkonnast minema, vahendas The Wall Street Journal.