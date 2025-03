Väljaanne avaldas USA võimuladviku lekkinud vestluse täismahus

Väljaanne The Atlantic avaldas täismahus lekkinud grupivestluse, kus USA võimuladvik arutas Jeemenis toimunud õhurünnakut. Ekslikult oli vestlusesse lisatud ka The Atlanticu ajakirjanik Jeffrey Goldberg. Väljaanne avaldas vestluse koos endapoolsete kommentaaridega.

Artiklis süüdistab väljaanne USA president Donald Trumpi administratsiooni lekkinud sõnumite tähtsuse pisendamises.

15. märtsil alustas USA Jeemenis huthide vastu õhulöökide seeriat. Neli päeva varem, 11. märtsil, sai ajakirjanik Jeffrey Goldberg krüpteeritud sõnumsiderakenduses Signal taotluse grupivestlusega liitlumisega kontolt, mis väidetavalt oli Valge Maja riikliku julgeoleku nõuniku Michael Waltzi oma.

Vestlusgrupi nimi oli "Houthi PC small group". Selles andis Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz oma asetäitjale Alex Wongile ülesandeks moodustada töörühm, et koordineerida USA tegevust huthide vastu.

Vestlusgruppi koondati 18 kontot, mis näisid esindavat asepresidenti JD Vance'i, USA välisministrit Marco Rubiot, Luure Keskagentuuri (CIA) direktorit John Ratcliffe'i, riikliku luuredirektorit Tulsi Gabbardit, rahandusminister Scott Bessenti, Valge Maja personaliülemat Susie Wilesi ja riikliku julgeolekunõukogu kõrgemaid ametnikke, kirjutas Goldberg.

Ajakirjanik Goldberg ütles, et vaatas pealt, kuidas grupivestluses arutati sõjaliste rünnakute sihtmärke ja ajastusi. Ta märgib, et vestluses jagatud plaanid tunduvad täpsed, kui neid võrrelda USA korraldatud õhurünnakutega.

Pärast vestluse lekkimise avalikuks tulekut pisendas kaitseminister Pete Hegseth vestlusgrupis arutatud rünnakuplaanide ulatust. "Keegi ei saatnud sõjaplaane ja see on kõik, mis mul selle kohta öelda on," teatas ta.

Väljaanne avaldas lekkinud vestluse koos omapoolsete kommentaaridega

The Atlantic kirjutab, et kuna administratsiooni kõrgemad ametnikud üritavad sõnumite tähtsust pisendada, usub väljaanne, et inimesed peaksid sõnumeid ise lugema, et teha oma järeldused.

Avaldatud sõnumid näitavad reaalajas õhurünnakute planeerimist, märgib väljaanne.

Väljaande poolt avaldatud sõnumid saadeti 15. märtsil – nende hulka kuuluvad kaitseministri Pete Hegsethi sõnumid, milles kirjeldatakse Jeemeni õhulöökide plaane. Riikliku julgeoleku nõunik Waltz annab ülevaate rünnakute tulemustest. Seejärel vastavad asepresident JD Vance ja CIA direktor John Ratcliffe kiituste ja õnnitlustega.

15. märtsil kell 11.44 postitas Hegseth vestlusesse teksti "MEESKONNA VÄRSKENDUS: AEG NÜÜD (1144): Ilm on SOODNE. Äsja KINNITATUD CENTCOM-iga, et oleme missiooni käivitamisel GO."

(Centcom ehk keskjuhatus on Lähis-Ida sõjaline väejuhatus - toim).

Hegsethi sõnum jätkub:

- "1215: F-18s KÄIVITAMINE (1. löögipakett)";

- "1345: "Rünnakuvalmis" F-18 1. rünnakuaken käivitub (sihtterrorist on tema teadaolevas asukohas, nii et PEAKS OLEMA ÕIGEL AJAL – ka ründedroonide start (MQ-9)".

Lekkinud vestlus Autor/allikas: The Atlantic/Signal

Väljaanne The Atlantic rõhutab, et see vestlus näitab, et USA kaitseminister saatis sõnumi vestlusgrupile, mis sisaldas ka talle tundmatut telefoninumbrit. Sõnumi saatmine toimus 31 minutit enne esimeste USA sõjalennukite starti ning kaks tundi ja üks minut enne perioodi algust, mil USA lennukite poolt eeldati peamise sihtmärgi tapmist.

Väljaanne märgib, et kui selle sõnumi oleks saanud keegi Ameerika huvide suhtes vaenulik või keegi, kes on lihtsalt vähediskreetne, ning ta oleks selle postitanud sotsiaalmeediasse, oleks huthidel olnud aega valmistuda ootamatuks rünnakuks nende tugipunktide vastu ning et tagajärjed USA pilootidele oleksid võinud sel juhul olla katastroofilised.

Seejärel jätkas Hegseth:

- "1410: rohkem F-18 KÄIVITAMISI (2. löögipakett)";

- "1415: Löögidroonid sihtmärgile (SIIS ESIMESED POMMID KINDLASTI KUKUVAD, oleneb varasematest kinnitatud sihtmärkidest)";

- "1536 F-18 teine rünnak algab – samuti lastakse vette esimesed merel baseeruvad Tomahawkid";

- "VEEL JÄLGIDA (ajaskaala kohta)";

- "Oleme praegu OPSEC-i osas puhtad";

- "Kiitust meie sõdalastele".

Varsti pärast seda saatis asepresident JD Vance sõnumi: "Ma ütlen võidupalve."

Lekkinud vestlus Autor/allikas: The Atlantic/Signal

Kell 13.48 saatis Waltz järgmise sõnumi, mis sisaldas reaalajas luureteavet rünnakukoha tingimuste kohta ilmselt Sanaas: "VP. Hoone varises kokku. Tal oli mitu positiivset ID-d. Pete, Kurilla, IC, suurepärane töö."

Väljaanne selgitab, et Waltz pidas sõnumis silmas (Pete) Hegsethi; keskjuhatuse ülem kindral Michael E. Kurillat ja luurekeskust (ID ehk intelligence community). "Positiivne ID" viitab sellele, et USA luure tegi kindlaks sihtmärgi või sihtmärkide identiteedid.

Kuus minutit hiljem kirjutas asepresident Vance, olles Waltzi sõnumist ilmselt segaduses: "Mida?"

Kell 14.00 vastas Waltz: "Trükin liiga kiiresti. Esimesel sihtmärgil – nende parimal raketikutil – oli meil positiivne ID, ta kõndis oma tüdruksõbra hoonesse ja see on nüüd kokku varisenud."

Vance vastas minut hiljem: "Suurepärane."

35 minutit pärast seda kirjutas CIA direktor Ratcliffe: "Hea algus", millele Waltz vastas sõnumiga, mis sisaldas rusika, Ameerika lipu ja tulekahju emotikone.

Lekkinud vestlus Autor/allikas: The Atlantic/Signal

Huthide juhitud Jeemeni tervishoiuministeerium teatas, et rünnakutes hukkus vähemalt 53 inimest.

Hiljem, samal pärastlõunal postitas Hegseth: "CENTCOM oli/on õigus."

Ta kirjutas seejärel vestlusgrupile, et rünnakud jätkuvad. "Suurepärane töö. Täna öösel jätkuvad rünnakud veel tunde ja täielik esialgne aruanne esitatakse homme. Kuid seni on näitajad head."

Lekkinud vestlus Autor/allikas: The Atlantic/Signal

Valge Maja: artikkel on pettus

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt nimetas The Altanticu viimast artiklit "järjekordseks pettuseks, mille on kirjutanud Trumpi-vihkaja."

Leavitt kirjutas sotsiaalmeedias, et artiklis mööndi, et vestluse sisu ei olnud sõjaplaanid.

USA asepresident JD Vance vastas sõnumite avaldamisele, öeldes, et Atlanticu peatoimetaja Jeffrey Goldberg "müüs üle selle, mis tal oli".

"Kas mäletate, kui ta [Goldberg] ründas [CIA juht John] Ratcliffe'i CIA agendi katte paljastamise pärast? Selgus, et Ratcliffe nimetas lihtsalt oma personaliülemat," lisas Vance.

Ajakirjanikega rääkides ütles presidendi nõunik Alina Habba, et tema arvamus on, et väljaanne teeb suurt kära eimillestki ning et ajakirjanik tahab lihtsalt mõjuvõimu saada.

"Olime asjaga seoses väga avameelsed," sõnas Habba ja märkis, et teisipäeval vastasid nad juba küsimustele.

"Meil on lubatud suhelda," ütles ta ja lisas, et Valge Maja toetab grupivestlust alustanud riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltzi.

"Mulle meeldiks, kui ajakirjandus keskenduks üks kordki administratsiooni tegelikele faktidele ja tegevusele. See on ausalt öeldes lihtsalt müra," sõnas ta.