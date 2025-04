Hegseth sattus juba teise skandaali seoses Signalis jagatud salainfoga

Väljaande The New York Times (NYT) allikate sõnul edastas Hegseth kinnises vestluses teavet 15. märtsil Jeemenis toimunud eelseisvate õhurünnakute kohta. Muuhulgas jagas ta huthide positsioone rünnanud USA hävitajate F/A-18 Hornet lennugraafikut.

Telekanali CNN allikate andmeil lõi selle vestlusgrupi Hegseth ise tema ametisse kinnitamisele eelnenud kuulamiste ajal kongressis, et võimaldada tema lähimatel liitlastel strateegiat koostada. Kuid ta jätkas selle kasutamist ka pärast ametisse saamist. Grupis oli väidetavalt üle kümne inimese.

Asjaolu, et vestlusesse olid kaasatud kaitseministri abikaasa, vend ja isiklik advokaat, kellest ühelgi pole ilmset põhjust sõjalise operatsiooni operatiivsete üksikasjadega kursis olla, tekitab kahtlemata lisaküsimusi Hegsethi tegevuse kohta turvaprotokollide järgimisel, tõdes NYT.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas, et Hegsethi naine Jennifer, kes on endine Fox Newsi produtsent, on Pentagoni avalikult postitatud fotode kohaselt osalenud salajastel kohtumistel välismaiste sõjaväelastega. Nii võis kohtumisel, mis Hegsethil oli märtsis Pentagonis oma Briti kolleegiga, näha tema naist tema selja taga istumas.

Hegsethi vend on sisejulgeolekuministeeriumi sidemees Pentagonis.

Väljaande The Atlantic ajakirjanik Jeffrey Goldberg avaldas märtsi lõpus, et ta oli kaasatud Signali vestlusgruppi, kus Hegseth arutas asepresident JD Vance'i, riikliku julgeoleku nõuniku Mike Waltzi ja riigisekretär Marco Rubioga plaane rünnata huthide sihtmärke Jeemenis.

Paljastus saabus ajal, kui mõned Hegsethi endised lähimad nõunikud on hakanud kaitseministri tegevust kritiseerima, sealhulgas tema endine pressisekretär John Ullyot ja kolm endist kõrget ametnikku, kelle Hegseth eelmisel nädalal vallandas – tema kõrgeim nõunik Dan Caldwell, personaliülema asetäitja Darin Selnick ja Colin Carroll, kes töötas kaitseministeeriumi kantselei asejuhina, märkis CNN.

"Pentagonis on olnud kuu aega täielikku kaost. Alates salajaste operatsiooniplaanide lekkimisest kuni massiliste vallandamisteni häirivad segadused [Pentagonis] presidenti üpris palju. Ta väärib kõrgemalt juhtkonnalt paremat," ütles Ullyot oma avalduses, mida CNN nägi.

Trumpi administratsioon on agressiivselt otsinud Pentagonist toimunud lekete allikaid ja selles on aktiivselt osalenud ka Hegseth, märkis Reuters.

Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell ütles, et meedia kajastab entusiastlikult rahulolematute endiste töötajate kaebusi, kes on nende artiklite ainsad allikad.

"Trumpi vihkaval meedial on jätkuvalt kinnisidee hävitada kõik, kes on pühendunud president Trumpi tegevuskavale. ... Oleme Ameerika sõjavõitlejate jaoks juba nii palju saavutanud ja ei tagane kunagi," ütles Parnell keskkonnas X tehtud avalduses.

Valge Maja pressiesindaja Anna Kelly ütles, et hiljuti vallandatud lekitajad jätkavad tõe moonutamist, et rahustada oma kahjustada saanud ego ja õõnestada presidendi tegevuskava.

Samas leidsid mitmed demokraatidest seadusandjad, et Hegseth ei saa enam oma ametikohale jääda.

"Me saame pidevalt teada uusi üksikasju sellest, kuidas Pete Hegseth elusid ohtu seadis," ütles senati vähemuse juht Chuck Schumer sotsiaalmeediakeskkonnas X tehtud postituses. "Kuid Trump on endiselt liiga nõrk, et teda vallandada. Pete Hegseth tuleb vallandada," rõhutas ta.

Senaator Tammy Duckworth, Iraagi sõja veteran, kes sai 2004. aastal lahingutes raskeid vigastusi, ütles, et Hegseth peab häbiga tagasi astuma.