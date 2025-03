USA taastab sõjalise abi ja luureandmete edastamise Ukrainale

Ukraina ja USA teatasid ühisavalduses, et USA taastab luureandmete edastamise ja jätkab julgeolekuabi andmist.

Ukraina teatas, et on valmis aktsepteerima USA ettepanekut kehtestada 30-päevane relvarahu. Kavandatavat relvarahu saab siis pikendada mõlema poole vastastikusel kokkuleppel ning Venemaa peab selle heaks kiitma ja ellu viima, vahendas BBC.

USA ja Ukraina delegatsioon pidasid Saudi Araabias kõnelusi. Ühendriikide poolelt osalesid läbirääkimistel välisminister Marco Rubio ja presidendi riikliku julgeoleku nõunik Michael Waltz.

Rubio ütles hiljem pressikonverentsil, et USA ja Ukraina astusid kõnelustel sammu edasi ning pall on nüüd Venemaa käes.

Waltz märkis, et Ukraina delegatsioon andis teisipäeval selgelt teada, et nad jagavad Trumpi nägemust, mille eesmärgiks on rahu saavutamine.

"Ukraina tegi konkreetseid samme ja ettepanekuid, sealhulgas nõustus Washingtoni ettepanekuga relvarahu kohta," märkis Waltz.

Waltz lisas, et räägib lähipäevade jooksul oma Venemaa kolleegidega. Rubio peaks rääkima G7 välisministritega.

USA ja Ukraina delegatsioonid teatasid veel ühisavalduses, et USA ja Ukraina leppisid kokku, et sõlmivad maavarade lepingu nii kiiresti kui võimalik, vahendas The Guardian.

Rubio kordas, et Trump soovib sõja lõppu ning ta loodab, et Venemaa nõustub relvarahulepinguga niipea kui võimalik.

"Loodame, et venelased vastavad jaatavalt nii kiiresti kui võimalik, et saaksime jõuda teise faasi, mis on tõelised läbirääkimised," ütles Rubio.

Ka president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina nõustus 30-päevase relvarahu ettepanekuga.

"USA pool mõistab meie argumente, aktsepteerib meie ettepanekuid. Tahan tänada president Trumpi meie delegatsioonide vestluse konstruktiivsuse eest," teatas Zelenski.

Zelenski sõnul tegi USA ettepaneku kehtestada Mustal merel ja kogu rindejoonel täielik relvarahu 30 päevaks. Ukraina nõustus ettepanekuga. Seega, nüüd peab selle ettepanekuga nõustuma ka agressorriik Venemaa. Veel pole teada, kuidas Venemaa viimastele arengutele reageerib.