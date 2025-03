Trump käskis muuseumidest eemaldada mõned rassi ja sooga seotud sümbolid

Trump kohustas föderaalagentuure ja riiklike muuseumide ja uurimiskeskuste kompleksi (Smithsonian Institution) kõrvaldama muuseumidest ja rahvusparkidest sisu, mis väidetavalt on sobimatud, lõhestavad ja edendavad Ameerika-vastast ideoloogiat.

Smithsoniani kuulub 21 muuseumi, 14 uurimiskeskust ning Washingtonis asuv loomaaed. Smithsoniani nõukokku kuulub ka USA asepresident JD Vance ja tema hakkabki vastutama korralduse täitmise eest.

Valge Maja korralduses seisab, et viimase kümnendi jooksul toimunud ajaloo ümberkirjutamine pani Ameerika ajaloo verstapostid kehva valgusesse. Korraldus näeb ette, et muuseumid peavad eemaldama ka sisu, mis on seotud rassi ja sooga.

Viimane täidesaatev korraldus on osa meetmete seeriast, mille käigus praegune administratsioon lõpetab föderaalsel tasandil mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavaid programme.

Korraldus, mis kannab nime "tõe taastamine Ameerika ajaloos" näeb veel ette, et asepresident ja siseminister peavad uurima, kas viimase viie aasta jooksul on mõni kuju või ausammas eemaldatud valedel põhjustel.

Umbes viis aastat tagasi tappis valgenahaline politseinik kinnipidamisel mustanahalise mehe George Floydi, mis käivitas USA-s rassivägivalla vastased meeleavaldused.

Sotsiaalse õigluse liikumise aktivistide sihikule jäid ka Konföderatsiooni sümbolid, mida peetakse rassismi ja rõhumise sümboliteks. Sümbolite kaitsjad peavad neid aga ajaloolise tähtsusega objektideks ning leiavad, et nende eemaldamisel jäi kaotajaks hoopis ajalugu.

Kodusõjas aastatel 1861-1865 lõi Konföderatsioon Ühendriikidest lahku ja võitles orjapidamise alleshoidmise nimel. Mujal riigis oli orjapidamine kaotatud.