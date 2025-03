Trump tunnistas huvi kolmanda ametiaja saamiseks

USA vabariiklasest president Donald Trump ütles pühapäeval, et ei välista kolmanda ametiaja taotlemist, ehkki see on USA põhiseadusega keelatud. Trump (78) alustas oma teist ametiaega tänavu 20. jaanuaril, esimest korda oli ta president aastatel 2017–2020.

"Ei, ma ei tee nalja. Ma ei tee nalja," ütles Trump telefoniintervjuus NBC Newsile, kuid lisas, et sellele on veel liiga vara mõelda. Trump on varem vihjanud kolmanda ametiaja taotlemisele.

"Nagu teate, on meetodeid, millega saab seda teha," ütles ta, keeldudes konkreetsete meetodite täpsustamisest.

Vastavalt USA põhiseaduse 22. muudatusele on USA presidentide ametiaeg piiratud kahe nelja-aastase ametiajaga, olgu need järjestikused või mitte.

Põhiseaduse muudatuse tühistamise ettepanek nõuab kahekolmandikulist enamust kongressi mõlemas kojas ja ratifitseerimist vähemalt kolmveerandis USA 50 osariigist. Sellist enamust Trumpi toetajatel ei ole.

Mõned Trumpi liitlased on levitanud ideed hoida Trump Valges Majas ka pärast 2028. aastat ning president on selle idee korduvalt välja toonud viisil, mille eesmärgiks näib olevat tema poliitiliste vastaste ärritamine, kommenteeris uudisteagentuur Reuters. .

Trump, kes oli 78-aastasena ametisse astudes juba niigi vanim uut ametiaega alustanud president, oleks 82-aastane, kui ta pärast 2028. aasta novembris toimuvaid valimisi uuesti nelja-aastast presidentuuri alustaks.

George Washington lõi 1796. aastal pretsedendi, kui jäi presidendiks kaheks ametiajaks – kehtestades piiri, mida enamik USA presidente järgis enam kui 140 aastat kuni Franklin D. Rooseveltini 1940. aastal.

Demokraatliku partei kandidaat Roosevelt, kes oli president Suure Depressiooni ja Teise maailmasõja ajal, murdis traditsioone ja oli president ka kolmanda ametiaja, kuid suri seejärel mõni kuu pärast oma neljanda ametiaja algust 1945. aastal. See sillutas tee 1951. aastal presidendi ametiajale piirangu seadmisele.

Trumpi kauaaegne nõunik Steve Bannon ütles 19. märtsil NewsNationile antud intervjuus, et tema arvates kandideerib Trump uuesti 2028. aastal. Bannon ütles, et tema ja teised otsivad võimalusi selle elluviimiseks, sealhulgas ametiaja piirangu määratluse uurimist. "Me töötame selle kallal," ütles Bannon.

Trump võib kasutada JD Vance'i

Kuid USA põhiseaduse 22. muudatus ei keela kaks ametiaega presidendina töötanud poliitikul jätkata asepresidendina, märkis väljaanne The Times. Selgusetu on, kas sellise taustaga asepresident saaks veel kord riigipeaks tõusta, kui näiteks istuv president peaks tagasi astuma, lisas Times ja viitas, et praeguse asepresidendi JD Vance'i riigipeaks saades võiks Trump kandideerida tema asepresidendiks ja saada sel viisil uuesti Valgesse Majja pärast 2028. aasta valimisi.

The Times kirjeldas, kuidas Trump hakkas juba oma esimesel ametiajal vihjama vajadusele loobuda ametiaja piirangutest. 2018. aasta märtsis Floridas toimunud rahakogumiseüritusel märkis ta, et Hiina president Xi on nüüd eluaegne president pärast seda, kui Hiina Kommunistlik Partei kaotas kahe ametiaja piirangu. "Ma arvan, et see on suurepärane. Võib-olla peame kunagi seda proovima," lisas ta CNN-i hangitud kõne salvestise kohaselt.

Kuid hiljem samal aastal, kui Fox Newsi saatejuht Chris Wallace küsis temalt, kas ta kaalub katset muuta põhiseadust, et jääda ametisse ka kolmandaks ametiajaks, eitas ta seda. "Ma arvan, et kaheksa-aastane piirang on hea, mitte halb," ütles ta.

Pärast Trumpi tagandamiskatset esindajatekojas 2019. aastal hakkasid tema toetajad ekslikult väitma, et see võimaldas tal taotleda kolmandat ametiaega. Järgmisel suvel väitis Trump ise, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) oli tema 2016. aasta kampaania järele luuranud. "Me võidame veel neli aastat," ütles ta. "Ja pärast seda jätkame veel neli aastat, sest nad luurasid minu kampaania järele. Me peaksime saama neljaks aastaks uuesti teha."

Kui Trump eelmisel aastal tagasi valiti, pakkusid mõned tema toetajad, et ta naaseb Valgesse Majja vabamate kätega, tänu kahe ametiaja limiidile, vabanedes survest, et tal oleks vaja veel kord valijate heakskiitu taotleda.

Jaanuaris ütles ta aga toetajatele, et tema elu suurim au oleks teenida "mitte üks, vaid kaks või kolm korda või neli korda". Kuid seejärel ütles ta, et see oli vaid pingutus anda valeuudistele pealkirju, lisades, et au oleks teenida kaks korda.

Märtsis ütles vabariiklasest senaator ja justiitskomitee kõrge liige Mike Lee, et ta ei näe Trumpi jaoks usutavat viisi põhiseaduse muudatuse tagamiseks.

Tennessee kongresmen ja Trumpi veendunud liitlane Andy Ogles, kelle hiljutised ettepanekud on sisaldanud seaduseelnõu, mis lubaks Trumpil Gröönimaa osta, esitas aga jaanuaris resolutsiooni muudatuse kohta, millega president saaks jääda ametisse ka kolmandaks ametiajaks.

Eelmisel nädalal X-i postitatud videos rõhutas ta, et tema pakutud muudatus, mis kehtib ainult nende presidentide kohta, kes ei teeni kahte järjestikust ametiaega, oleks täpselt Trumpi jaoks kohandatud.

"See, mis meil siin on, on ajahetk, mis tuleb ette kord sajandis," ütles ta. Ta lisas, et muudatus eeldaks siiski nõuetekohast ratifitseerimist. "See pole kroonimine," lisas Ogles.

Mõned kriitikud peavad Trumpi kommentaare ja liitlaste, nagu Ogles ja Bannon, toetust esimesteks pingutusteks vabariiklaste konsensuse muutmiseks ettepaneku suhtes.

"Te lihtsalt teate, et varsti on kogu vabariiklaste partei sellel lehel," ütles koomik ja telesaatejuht Bill Maher oma reedeses saates.

"Presidendid saavad kaks ametiaega, mitte kolm, hoolimata sellest, kui imelised nad on, see on põhiseaduses mustvalgel kirjas. Poisid, te teate, et see on vale. Teate oma südames, et see on hetk, mil Rooma lakkab olemast vabariik," rääkis Maher.