Keskpanga hinnangul tõusevad toiduhinnad tänavu muudest hindadest enam

Toidukaupade pikalt kerkinud hinnad jätkavad tõusu, kuna tootjad teatavad massiliselt uutest hinnatõusudest – enim on kerkimas munade, piimatoodete, kohvi, šokolaadi ning liha ja kala hind. Eesti Pank prognoosib, et toiduainete hinnatõus tuleb sel aastal üldisest inflatsioonist suurem.

Maxima on saanud aasta algusest saadik kümnetelt tarnijatelt teateid hinnatõusust.

"Hinnatõusud on väga erinevad – ühest protsendist kuni 48 protsendini – ja see sõltub kaubagruppidest. Välja võikski tuua, et kohvi- ja kakaotooted – ja kakaoubadega on seotud kõik šokolaadiga tooted –, samuti piimatooted, kus tooraine hind on põhjuseks. Samuti erinevad põhjused veel nagu suu- ja sõrataud, linnugripp, mis mõjutab ka munade hinda," selgitas Maxima ostuosakonna juht Kadi Lainelo.

Lainelo prognoosib, et hinnatõus jätkub. Kõige enam on tema sõnul tõusnud kohvi ja kakao hind.

Ka Rimi saab tootjatelt järjest teateid sooviga hinda tõsta. Ostja on aga sellega kohanenud ja teeb hinnatõusust pääsemiseks kaalutletumaid otsuseid. See aga paneb jaekaupmehed surve alla.

"Kõiki neid kõige soodsamaid – kõige soodsam vorst, kõige soodsam piim, kõige soodsam õun – müüakse alla omahinna ehk kõik väga pingutavad selleks, et tarbija enda juurde saada," ütles Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson.

Jürisson märkis, et edasine sõltub palju maailmaturul toimuvast ning mõne kauba hind võib ka langeda.

"Täna väga ootame, et tuleks juba teateid selle kohta, et oliiviõli võiks minna allapoole kevadel, samamoodi apelsinimahla hinda kõik väga ootavad langemas."

Juba umbes pool aastat on tootjate jaoks tõusnud veiseliha hind. Linnamäe lihatööstus ostab toorme Eesti veisekasvatajatelt ja nende jaoks on hind kasvanud aastaga 40 protsenti.

"Paari kuu jooksul on see väga tugevalt tõusnud, kus hinnatõus on olnud põhimõtteliselt iganädalane. See on täna tekitanud olukorra, kus ka meie peame hindu tarbijale tõstma," rääkis Linnamäe lihatööstuse tegevjuht Marko Hiiemäe.

Hiiemäe sõnul mõjutab hinda suu- ja sõrataud, veiseliha suurem nõudlus ja loomade nappus.

Eesti Panga sõnul mõjutab hindu kõige rohkem tooraine kallinemine ja panga hinnangul tuleb tänavune toidukaupade hinnatõus üldisest inflatsioonist kõrgem.

"Eesti Panga prognoosi järgi tõusevad hinnad sel aastal umbes kuus protsenti ja toidukaupade hinnatõus, tõsi, on sellest suurem. Meie prognoosis on see praegu umbes seitse protsenti," ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

"Me oleme näinud seda, et toidutoormed eelmise aasta lõpus valdavalt on tõusnud, nüüd on mõnevõrra jäänud need sarnasele tasemele. Aga selle edasikandumine tarbijahindades võtab mõnevõrra aega," lisas ta.

Oja hinnangul jääb toiduainete hinnatipp kolmandasse kvartalisse. Sellesse aega jääb ka 1. juulist rakenduv käibemaksutõus.