Eesti Pank ootab tänavu inflatsiooni kiirenemist kuue protsendini

Tuleval aastal peaks majandus kasvama keskpanga hinnangul 2,6 protsenti ning 2027. aastal 2,7 protsenti.

"Kriisidest põhjustatud madalseisust välja ronimine võtab aga aega, sest Eestis on tootmine konkurentidega võrreldes järsemalt kallimaks muutunud ning sellega kohanemiseks peab paranema tootlikkus ja see toimub aegamisi," teatas keskpank.

Hinnatõus aeglustub 2026. aastal Eesti Panga prognoosi kohaselt 3,8 protsendile ja 2027. aastal 2,5 protsendile.

Toidukaupada ja teenuste jätkuvale hinnatõusule annavad lisapanuse kõrgemad maksud. Kokku annavad maksutõusud umbes kolmandiku hinnatõusust, mis kiireneb keskpanga prognoosi järgi aasta kokkuvõttes kuue protsendini. Aasta alguses tõusnud tulumaks vähendab inimeste palga ostujõudu, mis omakorda piirab tarbimist ja majanduse kosumist.

"Eesti inimeste kasutatav kogutulu, mis sisaldab nii pensione, muid tulusid, kui ka intressimäärade languse poolt pakutavat leevendust, püsib sel aastal ostujõu mõttes sarnasel tasemel eelmise aastaga. Olukord võiks minna paremaks 2026. aastal, sest nn maksuküüru kaotamisega väheneb maksukoormus ja suureneb keskmise netopalga ostujõud märkimisväärselt," prognoosib Eesti Pank.

Keskpanga teatel taastub lähiriikides kindlustunne lähituleviku majanduse suhtes. Välisturgude olukorra paranemine toetab Eesti eksporti ja majanduskasvu.

Siiski varjutavad keskpanga hinnangul majanduse taastumist hinnatõus ja kaubandustõkete oht.

"Praeguseks USA poolt kehtestatud kaitsetollidel ja nendele vastuseks astutud sammudel on Eesti majandusele vähene mõju, kuid kaubandustingimused võivad veelgi halveneda. See mõjutaks Eestit tugevalt, kuna oleme väike ja avatud majandus, mis toetub suuresti ekspordile. Kui USA viib ellu lubaduse kehtestada Euroopa Liidu ekspordile 25 protsendi suurune tollimaks, siis see aeglustaks Eesti majanduskasvu tuntavalt, kuid ei peaks kaasa tooma majanduslangust," teatas Eesti Pank.

Majandusaktiivsuse taastumine tagasi jõukohasele kasvutrajektoorile võtab Eesti Panga hinnangul aega, sest konkurentidest suurema tootmiskulu ja hinnataseme tõusuga kohanemine toimub aegamisi ja on seotud tootlikkuse edendamisega.

Eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt tänavu 2,5 protsendini SKP-st, 2026. aastal 2,6 protsendini ja 2027. aastal 2,2 protsendini.

Eesti Panga hinnangul on kulutused kaitsevõime kiireks tõstmiseks igati arusaadavad, kuid tasub olla valvas, et kaitsekulutuste erandi kaudu ei suureneks riigieelarve puudujääk muudel põhjustel kui täiendavad kaitsekulud. Seejuures tuleb silmas pidada, et suurem võIakoorem tähendab ka suuremaid iga-aastaseid intressimakseid ja piiratumaid võimalusi teisteks riiklikeks kulutusteks.