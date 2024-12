EL lubab kergendada keskkonnakaitseks ettevõtetele pandud koormust

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen rääkis juba novembris plaanist lihtsustada keskkonna kaitseks kehtestatud seadusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Andmepunktid, mida me kogume tuhandetes, seda on liiga palju. Tihti need kattuvad. Meie töö on bürokraatia koormat vähendada, muutmata seaduse õiget sisu, mida me kõik tahame," ütles von der Leyen.

See on ka pea kõik, mida me lihtsustamise plaani kohta praegu teame. Komisjon on kidakeelne, kõneisikud plaani kaamera ees täpsemalt ei lahka. Kirjalikus vastuses ütles komisjon peamiselt vaid kaht asja - jah, see on järgmise aasta töökavas ja tõenäoliselt vaadatakse nii-öelda omnibuss-lahendust, ehk üht seadust, mis muudaks mitmeid teisi seadusi.

"Von der Leyen ei saa võtta praegused seadused ja need katki rebida, et uuesti alustada. Ta saab leida viise, kuidas teha reeglid lihtsamaks rahvusvahelistele äridele, väikestele ettevõtetele ja uutele kasvavatele ettevõtetele," ütles mõttekoja Bruegel teadur Rebecca Christie.

Kogus direktiive ja määrusi, mis on äsja jõustumas on nii suur, et ettevõtted ei ole tihti isegi teadlikud, mis neid mõjutama hakkavad. Teiseks on need tihti väga keerulised.

"Eeldus on, et iga viies ettevõte ei suuda majanduslikult hakkama saada kõigi nende kohustustega, mis neile seatakse. See on ettevõtetele päris suur koormus.

Tihti tähendab see uute inimeste palkamist ja ka mitte igasugu inimesi, vaid nende direktiivide asjatundjaid," rääkis audiitorfirma PwC Belgia partner Jochen Vincke.



Osad need direktiivid on väga värsked ja on vastu võetud von der Leyeni eelmise komisjoni ametiajal.

"Mitte midagi ei ole valet selles, et vaadata tagasi, tunnistada, kui on tehtud vigu ja neid parandada," ütles endine keskkonnavolinik, Euroopa Parlamendi liige Virginijus Sinkevicius.

Järgmise sammuna peaks komisjon tegema mõjuanalüüsi.

"Kui mõjuanalüüs on valmis, vaatavad nad, millised seadused on koormavad, millised on kattuvad," märkis Sinkevicius.

Siis peavad komisjoni pakutud muutusetega nõustuma ka Euroopa Parlament ja liikmesriigid. See kõik võib venida.

"Ma jälgin seda väga ettevaalikult, aga ma arvan, et kavatsus on hea. Paraku väga tihti, kui bürokraatia võitleb bürokraatiaga, on tulemuseks veel rohkem bürokraatiat," tõdes Sinkevicius.

Täpsemat plaani oodatakse komisjonilt veebruariks.