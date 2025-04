Stubb: Prantsusmaa või Ühendkuningriik peaks Venemaaga dialoogi astuma

Ukraina liitlastest koosnev nii-öelda tahtekoalitsioon leppis kokku, et vähemalt üks Euroopa liider peaks astuma dialoogi Venemaaga, ütles Soome president Alexander Stubb.

Stubb rääkis Helsingis ajakirjanikele, et 27. märtsil Pariisis peetud arutelul tõdes Ukraina tahtekoalitsioon, et Euroopa liider peab ühel hetkel Venemaa poole pöörduma seoses olukorraga Ukrainas.

Stubb soovitas Prantsusmaal või Ühendkuningriigil alustada kontakti Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

"Minu isiklik eelistus oleks, et seda teeksid meie koalitsiooni esindajad. Teisisõnu Prantsusmaa või Ühendkuningriik," ütles Stubb.

Praegu ei pea Euroopa liidrid Putiniga läbirääkimisi. Täiemahulise sõja alguses rääkisid Putiniga Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz, kuid need arutelud ei andnud tulemusi.

Euroopa liidrid on välja jäetud ka hiljutistest USA juhitud relvarahukõnelustest Ukraina ja Venemaaga.

Tahtekoalitsioon, kuhu kuuluvad riigid, kes on pühendunud Ukrainale julgeolekugarantiide andmisele ja potentsiaalsele rahuvalvejõudude saatmisele, pidas 27. märtsil Pariisis tippkohtumise.

Prantsusmaa ja koalitsiooni juhtiv Ühendkuningriik on andnud nõusoleku saata rahuleppe sõlmimise korral väed Ukrainasse.

Stubb ütles ka 31. märtsil, et Soome peab kunagi valmistuma suhete taastamiseks Venemaaga. Ta rääkis ajakirjanikele, et USA president Donald Trump küsis temalt, kas Putinit saab usaldada, mille peale ta vastas, et ei saa.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles 1. aprillil, et Putin on avatud suhete normaliseerimiseks Soomega.

Soome liitus NATO-ga 2023. aastal vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainas. Soomel on Venemaaga 1300-kilomeetrine piir ning riik on alates sõja algusest tugevdanud oma kaitsealaseid sidemeid lääneliitlastega.