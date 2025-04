PPA ja päästeameti juhid ootavad oma töötajatele kiiret palgatõusu

Viimati küsis ERR politseiametnike ja päästjate palgaootuse kohta möödunud aasta mais. Päästeameti juht Margo Klaos rääkis juba toona, et päästjad võiks kätte saada vähemalt Eesti keskmise palga. Et selle sihi poole liikuda, ootas päästeamet oma inimestele juba 2025. aastaks 13-protsendist miinimumpalga tõusu.

Politsei- ja piirivalveameti eesliinitöötajate miinimumpalk oli toona 0,95 protsenti keskmisest palgast. Ameti peadirektor Egert Belitšev rääkis siis, et 2025. aastaks võiks ametnike töötasu kerkida vähemalt 11 protsendi võrra.

Kummagi ameti ootused ei täitunud. Väljaspool Tallinna tööle asuv päästja saab endiselt 1460 eurot kuus. Pärast aasta jagu õppimist teenib ta koos öötundide lisatasuga 1620 euro kuus.

Palgatõusu ei saanud ka politseiametnikud. Kuna keskmine töötasu on vahepeal kerkinud, ei küündi nende miinimumpalk enam ka 90 protsendini keskmisest töötasust.

PPA: meie miinimumpalk jääb ambitsioonist maha 600 euroga

Egert Belitšev täpsustas, et politseinike palk jääb Eesti keskmisest maha rohkem kui 200 euroga.

"Ja kui me räägime ambitsioonist, et politseinik võiks saada 1,2-kordset Eesti keskmist palka, siis sellest me jääme juba rohkem kui 600 euroga maha," lisas Belitšev.

Belitševi nimetatud ambitsioonini jõudmine eeldaks umbes 50 miljonit lisaeurot. "Mida varem see muutus ära teha, mida varem see kindlus tuua, seda parem ja odavam ka," rääkis Belitšev.

Ta selgitas, et mida enam politseinikke üldise palgasurve tingimustes teenistusest lahkub, seda rohkem uusi ametnikke tuleb välja õpetada. "Ja tegelikult on see kokkuvõttes kallim," ütles ta. "Rääkimata sellest, et mõjud avalikule turvalisusele ja korrale on tegelikult ka riigi rahakotile veel suurema mõjuga."

Klaos: meil on valida järjest vähem inimesi

Järgmiseks aastaks oodatakse palgatõusu ka päästeametis. "Ma jätkuvalt näen seda, et need esimesed palgatõusud, mis peaksid päästja töö väärtust natukenegi rohkem hindama, oleks sellised, et palk tõuseks vähemalt Eesti keskmise palgani," rääkis ameti peadirektor Margo Klaos. "Ja me ise oleme seda meelt ja kindlat soovi täis, et päästja palk peab olema väärtustatud sellest veelgi kõrgemalt."

Klaos ja Belitšev kinnitasid, et päästjate kui politseiametnike palgad kerkisid viimati 2023. aasta alguses. Klaos ütles, et ameti töös annab see tunda.

"Meil on järjest vähem valida neid inimesi, keda me tööle saame võtta," rääkis ta. "Ja isegi kui töökuulutuste peale on huvilisi rohkem, siis neid huvilisi, kes nõuetele vastavad, on meil jätkuvalt väga vähe."