Pärnus algas tindihooaeg meritindifestivaliga

Pärnus on alanud tindihooaeg ja kalurid on esimesed saagid kaldale toonud. Tindihooaja tähistamiseks korraldati linnas esmakordselt ka meritindifestival.

Kuigi tindiparved on veel alles väikesed ja esimesed saagid olnud pigem kesised, võib Pärnus siiski iga-aastase meritindihooaja avatuks lugeda.

Esimesed kalapaadid meelitasid juba kohale ka esimesed tindisõbrad. Otse kalameeste käest ostes tuleb tindikilo eest välja käia 3-4 eurot.

"Kui vaadata veetemperatuuri ja kaua me juba püüda oleme saanud, siis me oleme seda ikkagi näpuotsaga kätte saanud. Aga eks kalal on oma teed ja omad ajad, millal ta tuleb ja tundub, et on natukene natukene hiljaks jäänud, aga õnneks on veel kuu aega aega püüda," rääkis kutseline kalur Raio Piiroja.

Tindipüük algas märtsi lõpus ja viimaste päevade saak on olnud poolteist kuni kaks tonni. Püük kestab 5. maini ja parematel päevadel võib saada korraga ka kolm-neli tonni kala.

Kutselise kaluri Tarmo Luksi sõnul on raske öelda, millal tindi tipphooaeg tuleb. "See sõltub sellest, et kui soojaks ilmad lähevad või millised tuuled on, aga tõenäoliselt kui nüüd aastate lõikes võib julgelt öelda, et see on niisugune 10 kuni 15. aprill," lausus ta.

Piiroja kinnitas, et tindihooaeg on kalurile aasta kõige kiirem aeg. "Ega siis muu asjaga ei tegeleta, et kogu sinu keskendumine on suunatud tindikalale, eriti neil kaluritel, kes räime ei püüa. See on ikkagi oluline sissetulek kogu aastaks."

Tindihooja tähistamiseks korraldati Pärnus esimest korda ka meritindi festival.

"Saab proovida meritinti vähemalt kuuel-seitsmel erineval moel, kui mitte rohkem. Ja see on avapäev ja siin on meeleolukas, selline grillimine ja degusteerimine erinevatest kaladest ning 5. kuni 20. aprilllini on siis festivali terviklik aeg, kus Pärnus enamik restorane pakuvad vähemalt ühte meritindirooga oma menüüs," kirjeldas meritindi festivali korraldaja Indrek Tekko.