Briti võimud avastasid oma vetes Vene luureseadmed

Väljaande The Times teatel avastati andurid pärast seda, kui meri oli mõned neist kaldale uhtunud ning ülejäänud leidis hiljem Briti mereväe laev. Arvatavalt olid seadmed mõeldud nelja Briti Vanguardi klassi allveelaeva kohta luureandmete kogumiseks. Vanguard-tüüpi allveelaevad kannavad Briti tuumarekette.

The Times lisas, et kolme Briti kaitseministeeriumi allika sõnul võidi andurite vette paigutamiseks kasutada ka Venemaa oligarhide superjahte.

"Mitmel sellisel laeval on nn kuubasseinid – laeva põhjas olev luuk, mille kaudu saab kõrvalistele pilkudele märkamatult lasta vette ja tuua veest välja süvavee luure- ja tuukrivarustust," kirjeldas leht.

Timesi vestluspartner tõi näite, kuidas 2018. aastal oli Briti dessant-ründelaev HMS Albion sunnitud Küprosel Limassoli sadamast kiiresti lahkuma pärast seda, kui tema kõrval oli sildunud tohutu superjaht. "Kahtlustades, et see saabus varjatud vaatlusmissioonile, lahkus sõjalaev kiiresti," kirjeldas kaitseministeeriumi endine töötaja.

Times ei täpsustanud, milliste Vene oligarhide superjahte võidi jälgimiseks kasutada.

Leht kirjutas ka, kuidas 2020. aastal avastati Ühendkuningriigi jaoks oluliste veealuste kaablite kõrval Vene veealused droonid, kuid siiani pole tõendeid selle kohta, et Venemaa oleks seal sabotaaži kavandanud.

Suurbritannia valitsus avaldas 1. aprillil sõnumi, mille kohaselt pannakse Venemaa välismaiste mõjuisikute registris (FIRS) kõrgendatud kategooriasse, mis tähendab, et kõik Vene riigi heaks töötavad isikud peavad Briti võimudele teada andma, millega täpselt tegelevad või vastasel juhul riskima vangistusega.

Kõrgendatud ohu kategooria on määratud riikidele, mille tegevus võib kujutada ohtu Ühendkuningriigi julgeolekule või huvidele. Enne Venemaad oli see kategooria omistatud ainult Iraanile.

Briti julgeolekuminister Dan Jarvis selgitas, et kõik, kes töötavad kõigi Venemaa valitsuse struktuuride, sealhulgas armee ja luure, ning valitsuste toetavate Venemaa parteide heaks, peavad registreeruma FIRS-is ning eeldatakse, et see nõue hakkab kehtima 1. juulil.