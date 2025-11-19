X!

Analüüs: Ühendkuningriik pole valmis ennast kaitsma

Välismaa
Briti kaitseminister John Healey sõdurite keskel.
Briti kaitseminister John Healey sõdurite keskel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Leon Neal
Välismaa

Ühendkuningriigi relvajõud ei ole valmis rünnaku korral riiki kaitsma, selgub Briti parlamendi alamkoja kaitsekomisjoni koostatud ülevaatest.

Komisjoni raportis väideti, et Ühendkuningriik ei täida NATO alusleppe artiklis 3 sätestatud kohustusi, mis näevad ette, et riik peab säilitama ja arendama individuaalset ja kollektiivset võimekust relvastatud rünnakule vastu seista, edastas väljaanne The Telegraph.

Samuti hoiatati ülevaates, et riigil sisuliselt puudub integreeritud õhu- ja raketitõrje ning pole ka plaani nii oma põhiterritooriumi kui ka ülemereterritooriumide kaitsmiseks.

"Oleme korduvalt kuulnud muret Ühendkuningriigi võime pärast end rünnaku eest kaitsta. Valitsus peab olema valmis tegutsema ja seadma esikohale kodumaa kaitse ja vastupanuvõime," kommenteeris komisjoni esimees, Tööpartei liige Tan Dhesi, hoiatades parlamendiliikmeid, et nad ei saa enam pead liiva alla peita.

Hinnang Suurbritannia kaitsevõimele järgnes komisjoni 11-kuulisele uurimisele, mis hõlmas külastusi NATO baasidesse üle Euroopa ning info kogumist kaitseekspertidelt ja sõjaväejuhtidelt.

The Telegraph märkis, et Briti relvajõudude toonane minister Luke Pollard ütles juba juulis komisjonile: "Ma arvan, et oleme väga selgelt öelnud, et me ei ole rahul sellega, kuidas Ühendkuningriik vastab artikkel 3 nõuetele."  Aga tema hinnangul on pea kõik NATO liitlased Euroopas samas seisus.

Alamkoja kaitsekomisjoni koostatud ülevaade avaldati mitu kuud pärast seda, kui peaminister Keir Starmer avalikustas strateegilise kaitseülevaate (SDR), milles ta esitas plaani riigi relvajõudude ümberkujundamiseks ja lubaduse suurendada kaitsekulutusi 3,5 protsendini SKP-st.

Kuid parlamendiliikmed on väljendanud muret SDR-is lubatud riigikaitse programmi valmimise venimise pärast. Äsja avaldatud analüüsis leiti ka, et valitsuseülene töö riigikaitse ja vastupanuvõime valdkonnas ei ole kaugeltki seal, kus see peaks olema, märkis The Telegraph.

Ülevaate koostamise käigus ütles Royal United Services instituudi kaastöötaja, juhtiv sõjandusekspert ja professor Peter Roberts parlamendiliikmetele, et avalikkus peab teadma, kui suures ohus nad Briti raketitõrje puudumise tõttu on. Tema sõnul pole Ühendkuningriigil raketitõrjeks "peaaegu mitte midagi".

"Puudub poliitiline tahe teha raskeid otsuseid või olla avalikkusega aus ja öelda: "Me ei kavatse takistada rakettide tulekut ja teie tabamist. Osa teist sureb, haiglad kukuvad kokku ja te jääte ilma toidu, vee, kanalisatsiooni ja elektrita," ütles Roberts oma hinnangus olukorrale.

Briti relvajõudude endine juht, Richard Dannatt ütles, et komisjoni aruanne peaks toimima kainestava "äratuskellana".

"Oleme aastate jooksul kuhjanud riski riski otsa, võtnud külma sõja lõpust alates liiga palju rahudividendi ja nüüd seisame Putini Venemaa ees tõsises ohus," hoiatas ta teisipäeva õhtul. "Aeg tegutseda on nüüd. See on meie viimane võimalus."

Telegraph märkis, et kaitsekomisjoni järeldused tulevad ajal, mil Briti relvajõude vaevavad jätkuvalt probleemid ja puudus.

Veidi enam kui 70 000 täielikult väljaõpetatud sõduriga on armee kahanenud kõige väiksemaks, mis Ühendkuningriigil pärast Napoleoni sõdu on olnud.

Samuti on kuninglik merevägi silmitsi probleemidega nii merekõlbulike aluste arvu osas, kui ka probleemidega ründeallveelaevade ja abilaevade laevastikuga seoses.

Lisaks on tõstatatud küsimusi selle kohta, kas Ühendkuningriigi kõige tundlikumate sõjaväebaaside kaitsmiseks on piisavalt personali. Nii suutsid juulis nüüdseks keelatud terrorirühmituse Palestine Action aktivistid tungida õhujõudude Brize Nortoni baasi ja tekitada selles seitsme miljoni naela ulatuses kahju.

Ka Venemaalt lähtuv oht kasvab jätkuvalt. Kremlit on viimastel nädalatel süüdistatud häirivates droonilendudes üle Euroopa, samal ajal kui sabotöörid purustasid pühapäeval Poolas Ukraina varustamiseks olulise raudteeliini, viitas The Telegraph.

Ühendkuningriigi kaitsevõime halba olukorda kritiseerivad ka opositsioonilised konservatiivid.

Nii leidis varikaitseminister James Cartlidge, et kaitsekomisjon on paljastanud leiboristide kaitseretoorika õõnsuse. "Kaitsevalmiduse prioriseerimise asemel on leiboristid näidanud kiirust Chagose saarte loovutamisel ja Briti armee süüdistatavate pingile saatmisel," kommenteeris ta.

"Leiboristide poliitilised dokumendid on kõik avaldatud palju hiljem kui lubatud ja nende strateegiline kaitseülevaade ei anna tulemusi enne 2030. aastaid. Samal ajal pole nende endi kaitsevalmiduse seaduseelnõul isegi ajakava ja see võib venida aastaid," jätkas ta. "Sõjapidamine muutub kiiresti, kuid leiboristid liiguvad liiga aeglaselt," lisas Cartlidge.

Samal ajal on kaitseminister John Healey lubanud suurendada riigi sõjalist valmisolekut, teatades mitme uute relvatehase rajamise plaanist.

Riigis on kindlaks määratud vähemalt 13 sobivat asukohta laskemoona ja sõjaliste lõhkeainete tootmise tehaste rajamiseks ning Healey loodab, et relvatööstus alustab esimese tehase rajamist juba järgmisel aastal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:31

Barbara Haage ja Tarmo Miilits: lähisuhtevägivald ei ole eraasi

13:26

Otse kell 16: Tallinna võimuläbirääkijate ülevaade uutest kokkulepetest

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

13:10

Kaur Ilves: miks me räägime liiklusohutusest valesti?

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

13:06

Reinsalu: Eesti on rakendanud Istanbuli konventsiooni tervemõistuslikul moel

13:03

President Alar Karise riigivisiit Kasahstani läbi kaamerasilma

12:55

Analüüs: Ühendkuningriik pole valmis ennast kaitsma

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

18.11

Sõja 1364. päev: Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

loe: kultuur

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

11:02

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

loe: eeter

12:19

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

08:30

New Yorgis endanimelise galerii omanik Margot Samel: konkurents on ülitihe

Raadiouudised

12:35

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

12:20

Raadiouudised (19.11.2025 12:00:00)

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo