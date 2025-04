Lähipäevade ilm toob nii vihma, lörtsi kui ka talviseid teeolusid

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Idas sajab kohati vähest lund ja lörtsi. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, puhanguti kuni 14, Virumaa rannikul kuni 16 m/s. Külma on 1..5 kraadi, rannikul on kohati kuni kraad sooja.

Hommikul võib Kagu-Eestis veel kohati vähest lund ja lörtsi sadada, mujal on kuiv. Puhub põhjakaare tuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3st..+2°C.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal pöördub tuul Soome lahe ääres läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja tuleb 2..7°C.

Kolmapäeval sajab läänes vihma, Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi ja lund. Tuul tõuseb tormiks ja häirib liiklust nii merel kui maal. Öine õhutemperatuur on -6st +2 kraadini, päeval on sooja 1st 6 kraadini. Neljapäeval sajab Ida-Eestis kohati lund, tuul annab veidi järele. Öine õhutemperatuur on -5st +3 kraadini, päevane -1st +3 kraadini. Talvise saju ja puhangulise tuulega tuleb leppida ka reedel ja laupäeval. Öösiti on õhus miinuskraadid, päeval plussid. Teeolud on paljudes kohtades talvised.