Martin Helme: siseministeerium korraldab uut pronksiööd

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) valis laupäeval Tallinnas toimunud kongressil erakonna esimeheks tagasi Martin Helme, kes oli ka ainus kandidaat. Helme ütles, et see on EKRE-s tavaline, et erakonna juhi kohale on üks kandidaat.

"Lihtsalt on mandaati uuendatud ja väga tugevalt uuendatud. Ikkagi täismänguga demokraatia. Võib öelda selle 99,9 protsendilise häälteenamuse põhjal, et erakond on rahul juhiga ja toetab mind," sõnas Helme.

Helme sõnul kiusatakse Eestis kirikuid.

"See on vastuolus Eesti põhiseadusega ja sellega, mida läänes tuntakse usuvabadusena. Aga praktiliselt poolelt, siseministeerium korraldab meile katastroofilist situatsiooni, kus me üheaegselt norime tüli Venemaaga ja Ameerika Ühendriikidega, kes on öelnud, et kristliku kiriku tagakiusamine on nende väga suures fookuses. Samaaegselt korraldame uut pronksiööd. Kuidas hakkab välja nägema olukord, et nunnad viiakse minema Pühtitsa kloostrist ja Nevski katedraali uksele pannakse ette tabalukk. Mida teevad siis Ida-Viru ja Lasnamäe venelased? Kas teadlikult või hoolimatult tehakse uut pronksiööd. Seda ei tohi ju teha," sõnas Helme.

Helme sõnul pole näiteid, et Moskva patriarhile alluv kirik Eestis tegeleks terrorismiga.

"Julgeolekuhinnangutes pole ühtegi reaalset näidet selle kohta, et Eestis keegi (MPEÕK-st) toetaks terrorismi, tegeleks riigivastase tegevusega ja õõnestustegevusega, öeldakse, et võibolla kunagi tulevikus muutub ohtlikuks. See on vastuolus õigusriigi põhimõtetega. Kui keegi teeb kuriteo, tuleb karistada, aga praegu pole teinud," rääkis Helme.

Peale pereheitmist on EKRE-s olukord parim viimase kümne aasta jooksul, sõnas Helme. "Ühtsus on parim, mis on kunagi olnud, ja seda näitab seesama erakonna juhi valimine," ütles Helme.

EKRE-st lahkunud Peeter Ernits pole tahtnud EKRE-sse tagasi minna. "Tema kosilased on ju koalitsioon, täpsemalt Reformierakond, kes tekitab endale keerulistes hääletustes väikest varupinki. Need on ühed kosilased, aga eks ta teeb ennast põnevamaks ka," sõnas Helme.

Helme rääkis, et Eestis on vaja iibe tõusmiseks väärtustada emadust, isadust ja laste kasvatamist.

"Tänane valitsus teeb kõike vastupidi – võtab ära toetusi, mõnitab emasid ja isasid, teeb elu raskemaks suurperedel. Kui me ei lahenda aga iibekriisi, siis kõikide teiste kriiside lahendamine on mõttetu. See on mõne põlvkonna kriis, mitte meie mure," sõnas Helme.

Riigikogu opositsioonist rääkides ütles Helme, et sotsid on ära teeninud selle, et nad peavad nurgas istuma. "Sotsid osalesid kahe käega ja kõikide hääletustega selles, et tasalülitada opositsiooni riigikogu 15. koosseisus. Nende häältega võeti ära opositsioonilt võimalused ennast kehtestada," leidis Helme.

Illegaalsete immigrantide deporteerimist pooldav Helme ütles, et heaks näiteks siinkohal on Donald Trump, kes pani piiri kinni ja saadab inimesi riigist välja. "Ei ole nii, et seda ei saa üldse teha, saab küll!"

Trumpi kehtestatud tollimaksude kohta ütles Helme, et see, mida Trump teeb on deglobaliseerimine. "Globalistliku majandusmudeli ümbertegemine. Ta saavutab tollimaksudega 600-700 miljardit tulu Ameerikale, ta saavutab selle, et palgad ja maksulaekumised hakkavad kasvama ja ta saavutab, et lõppkokkuvõttes tollid vähenevad, sest riigid on asunud kokkuleppeid tegema tollide osas. Kõik on hea ja kõik on ilus," sõnas Helme.