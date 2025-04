Hegsethi sõnul saavad USA sõjalaevad edaspidi Panama kanalit tasuta läbida

Hegseth ütles, et kaks riiki on juba allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi julgeolekualase koostöö kohta. Nüüd käib töö selle kallal, mis tagaks, et USA sõjalaevad saaksid Panama kanalit läbida tasuta.

Selle aasta alguses külastas Panamat ka USA välisminister Marco Rubio. Seejärel puhkes Panama kanali kasutamise üle suur segadus. Washington teatas toona, et riigile kuuluvad laevad seal edaspidi tasuta. Panama aga lükkas siis Washingtoni väited tagasi.

"Ma lükkan selle väite täielikult tagasi," ütles toona Panama president Jose Raul Mulino.

Nüüd külastas Panama sadamaid Hegseth, kes hoiatas liigse Hiina mõju eest.

"Hiina sõjaväel on läänepoolkeral liiga suur kohalolek. Nad haldavad sõjalisi rajatisi ja maapealseid jaamu, mis viib nende haarde kosmosesse. Nad ekspluateerivad loodusvarasid. Hiina kalalaevad varastavad toitu meie inimeste käest," märkis Hegseth.

Hegseth lisas, et USA ei otsi sõda Hiinaga.

"Üheskoos peame sõda vältima, tõrjudes jõuliselt Hiinast tulenevaid ohte sellel poolkeral," rääkis Hegseth.

Hiljuti selgus veel, et USA suurim varahaldusfirma Blackrock ostab Hongkongi firmalt kaks sadamat, mis asuvad Atlandi ookeani ja Vaikset ookeani ühendava Panama kanali ääres. Tehingut kritiseeris seejärel Hiina valitsus. Samal ajal kogub veel hoogu Washingtoni ja Pekingi vaheline kaubandustüli.

Panama kanal on samas oluline ühendus Atlandi ja Vaikse ookeani vahel ja 40 protsenti USA konteinervedudest käib läbi kanali.

Atlandi ookeani ja Vaikset ookeani ühendava Panama kanali ehitamist alustati 19. sajandi lõpus, selle viis 1914. aastal lõpule USA ning USA ka haldas kanalit ja seda ümbritsevat territooriumi aastakümneid. Kuid 1977. aastal anti kanal toonase presidendi Jimmy Carteri allkirjastatud kokkuleppega Panamale tagasi ning jätkus kahe riigi ühine kontroll kanali üle. Täieliku kontrolli sai Panama kanali üle 1999. aastal.