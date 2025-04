Piirivalve juht: teatud puudused on kinnipeetud laeval juba leitud

Eesti pidas öösel Soome lahel kinni Venemaa varilaevastikku kuuluva naftatankeri Kiwala. Alus on ankrus Viimsi poolsaare lähedal ja aluse ning selle meeskonda kontrollitakse.

Kommusaar ütles, et viimase info järgi pole toimingud laeval reede õhtul veel lõppenud.

"Nii transpordiameti kui ka keskkonnaameti ametnikud viivad läbi järelevalvetoiminguid. Politsei-ja piirivalveameti ametnikud on turvalisuse tagamiseks samuti laeval. Saab väita, et laeval on teatud puudused juba avastatud," lausus ta.

Milline saab olema puuduste lõplik nimekiri ning kas puudused saab kohe kõrvaldada, on veel selgumisel, lisas Kommusaar.

Kommusaare sõnul on PPA seda laadi operatsiooni harjutanud ning kuigi operatsioon oli keerukas, oli see nii-öelda igapäevane harjutus. Eesti enda võimekus, mis puudutab varustust, võiks samas olla parem.

"Kui võimearendustest rääkida, siis selliste keerukate operatsioonide läbiviimiseks on puudu kopter, et mitmed meeskonnad saaksid samaaegselt ülesannet täita. Ei tee ka halba see, kui on kõrval alus, mille pealt sa saad meeskondi kiiremini peale tuua, et mitte ei peaks kaldale minema," lausus Kommusaar.