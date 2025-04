Kapo: õigeusukirik peab Venemaaga varjatud läbirääkimisi erakooli rahastamiseks

Kaitsepolitsei kirjutab aastaraamatus, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ehk endine Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) pidas 2024. aastal Venemaaga varjatud läbirääkimisi Tallinnas asuva venekeelse erakooli rahastamiseks. Kaitsepolitsei märgib, et oma tegevuse varjamiseks ja sanktsioonialuse raha Eestisse toimetamiseks on kirik püüdnud luua erinevaid skeeme.

Kaitsepolitsei (kapo) hinnang puudutab 2021. aastal õppetööd alustanud Tallinnas asuvat venekeelset erakooli Shanghai ja San Francisco Püha Johannese Kooli (mitte eestikeelset Püha Johannese Kooli – toim).

Kapo kirjutab aastaraamatus, et Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill on seisukohal, et Eesti on Vene Õigeusu Kiriku kanooniline territoorium ning seega võib öelda, et ta teostab Kremli agressiivse välispoliitikaga seotud kontrolli oma kanoonilise territooriumi üle.

Vene Õigeusu Kiriku hierarhiast tulenevalt allub sellele kontrollile ka Eesti Kristlik Õigeusu Kirik (EKÕK).

27. märtsil 2024. aastal ütles Kirill Ülemaailmse Vene Rahvusliku Kogu ees, et Venemaa agressioon Ukrainas on püha sõda – kaitsepolitsei rõhutab, et tegu on Venemaa režiimi ideoloogilise haru seisukohaga, mida ei saa pidada isiklikuks veendumuseks ning et sama kehtib ka Kirilli teiste Ukrainat puudutavate sõnavõttude ja tema kinnitatud dokumentides väljendatud arvamuste kohta.

Moskva Patriarhaadi juhiste kohaselt valitud ning Kremli tahet ja arusaamu viljelev metropoliit Jevgeni (Valeri Rešetnikov) Eesti elamisluba julgeolekukaalutlustel ei pikendatud.

Kapo hinnangul osutab see, et metropoliit Jevgeni juhib kirikut Venemaalt, veel kord Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku tugevatele sidemetele Vene Õigeusu Kiriku ja Moskva Patriarhaadiga ning EKÕK-i kohalike juhtide heakskiidule.

Kapo toob esile, et Rešetnikov (ehk metropoliit Jevgeni) juhtis aastatel 1995–2018 rektorina Moskva Vaimulikku Akadeemiat, mis on Vene Õigeusu Kiriku vaimulike kasvulava ning et nii nagu kiriku kaudu mõjutatakse Venemaa noori, oli ka Rešetnikovi ülesanne Eesti Kristliku Õigeusu Kirikut (tollal veel MPEÕK-i) juhtima asudes noorte kaasamine kirikuellu. Kaitsepolitsei märgib, selle kaugem eesmärk on Vene Õigeusu Kirikule sobivate vaimulike järelkasvu tagamine Eesti Kristliku Õigeusu Kirikus.

Metropoliit Jevgeni heakskiidul loodi Tallinnas venekeelne erakool Shanghai ja San Francisco Püha Johannese Kool, mis alustas õppetööd 2021/2022. õppeaastal. Koolis õpib ligi 40 last.

Pärast seda, kui metropoliit Jevgeni elamisloa pikendamisest keelduti, püüdis kool pisendada oma sidet metropoliidiga – kooli kodulehelt võeti maha metropoliidi õnnistus ja metropoliidi foto ning metropoliiti ei esitletud enam kooli esinduskogu juhina, kuid samas jätkati metropoliit Jevgeni algatuse elushoidmist ja EKÕK-i kirikutes kooli tegevuseks annetuste kogumist. Samuti on eemaldatud link Vene klassikalise kooli kodulehele russianclassicalschool.ru, seisab aastaraamatus.

Kooli pihiisaks ja üheks rajajaks on Tallinna Jumalaema Kõigi Kurbade Rõõmu Pühakuju kiriku eestseisja ülempreester Andrei Mere (ilmalikult Andres Mere).

2022. aastal korraldas kool konverentsi "Klassikaline kooliharidus", kus enamik osalejaid esines veebi vahendusel.

Kapo toob esile, et üks ettekandjatest oli Moskva Püha Johannese Õigeusu Ülikooli psühholoogia õppetooli dotsent Nadežda Hramova, kes rääkis Vene klassikalise kooli põhimõtetest. Nende kohaselt tuginetakse vanadele õpikutele, mis on kirjutatud Vene pedagoogika rajajate poolt (näiteks K. Ušinski 19. sajandil ja tema eelkäijad).

Konverentsil vastandati Vene ja Lääne väärtusi ning rõhutati laste patriootliku kasvatamise teemat.

Aastaraamatus on toodud näiteid, et oma muudes esinemistes on Hramova öelnud: "Just tänu Stalinile meie haridus elab! Milles seisneb Stalini-aegsete õpikute eripära? Need on loomulikud, lähtuvad lapsest."

Hramova on ka põhjendanud vajadust pöörduda 1940.–1950. aastate õpikute juurde, "sest seal oli kaasaegne metoodika, mis kaasas kõik nõukogude-eelse perioodi saavutused. Venemaa Pedagoogilise Akadeemia esimene president Vladimir Potjomkin rääkis, et peame looma hariduse, mis on võitja rahva vääriline. Juba 1943. aastal!"

Kapo: 2024. aastal pidas EKÕK varjatud läbirääkimisi kooli rahastamiseks

Vastavalt erakooliseadusele saab kool Eestis riigieelarvelist tegevustoetust – see asjaolu ja kooli looja metropoliit Jevgeni elamisloa pikendamisest keeldumine ei ole takistanud Eesti Kristliku Õigeusu Kirikul ning Shanghai ja San Francisco Püha Johannese Kooli esindajatel otsimast kooli rahastamiseks alternatiivseid ning teatud juhtudel ka selliseid lahendusi, mis võivad olla vastuolus õigusaktidega, märgib kaitsepolitsei.

Näiteks on Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku esindajad veel 2024. aastal pidanud erakooli rahastamiseks varjatud läbirääkimisi Venemaa välisministeeriumi jurisdiktsiooni all tegutseva ning Venemaa mõjutustegevuse projekte toetava föderaalagentuuriga Rossotrudnitšestvo.

"Rossotrudnitšestvo on Venemaa agressiivse välispoliitika instrument, millega ühendatakse välismaal tegutsevaid Venemaa Föderatsiooni välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke toetavaid organisatsioone ja isikuid ning levitatakse Kremli narratiive. 2022. aastast on Rossotrudnitšestvo Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse tõttu Euroopa Liidu sanktsioonide all," seisab aastaraamatus.

Kaitsepolitsei märgib, et oma tegevuse varjamiseks ja sanktsioonialuse raha Eestisse toimetamiseks on Eesti Kristlik Õigeusu Kirik püüdnud luua erinevaid skeeme. Näiteks on Venemaal viibiv metropoliit Jevgeni pöördunud patriarh Kirilli poole, et ta kiidaks heaks Venemaal fondi loomise, mis hakkaks Venemaal kooli jaoks raha koguma.

17. juunil 2024 registreeritigi Venemaal Püha Shanghai Johannese Heategevusfond. Fondi direktoriks on märgitud Dmitri Jefremenko, kes elab Venemaal, aga on aastatel 2004–2011 olnud Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Kõigi Kurbade Rõõmu koguduse juhatuse liige.

Metropoliit Jevgeni eeskujul peab Eestis asub kool au sees ka Venemaale olulisi tähtpäevi, sealhulgas 9. maid, täheldas kapo. Näiteks 2023. aasta 10. mail osales kooli direktor Deniss Polikarpov koos perega Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku korraldatud hingepalvusel Kaitseväe kalmistul pronkssõduri juures. Palvuse üks läbiviijaid teiste EKÕK-i vaimulike hulgas oli ka erakooli pihiisa ülempreester Andrei Mere.

Koos erakooli direktoriga jälgis palvust ka Mere abikaasa Jelena Mere, kes juhib erakoolis õigeusu kultuuri aluste huviringi.

9. mai on oluline teistelegi EKÕK-i vaimulikele, seisab aastaraamatus. Traditsiooniliselt korraldati metropoliit Jevgeni osalusel selle puhul hingepalvusi Kaitseväe kalmistul pronkssõduri juures. EKÕK-i vaimulikud on osalenud ka surematu polgu aktsioonil, mida Kreml on nimetanud kõige edukamaks mõjutustegevuse projektiks välisriikides.

Kaitsepolitsei rõhutab, et selle kaudu saab Venemaa levitada oma ajaloonarratiive. Näiteks võttis Tallinnas Vene tänaval asuva Püha Nikolai kiriku eestseisja ülempreester Oleg Vrona 2020. aastal osa surematu polgu veebiversioonist Vene Õigeusu Kiriku telekanalil Spas.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal blokeeris Youtube Spasi kanali oma platvormil. 2023. aasta detsembrist on kanal Spas Euroopa Liidu sanktsioonide all.

