Trump arutas El Salvadori presidendiga migrantide edasist vanglassesaatmist

Presidendid seisid silmitsi muu hulgas küsimustega ühe mehe juhtumi kohta, kes ekslikult El Salvadori megavanglasse deporteeriti ja kelle tagasitoomist on USA kohus Trumpi administratsioonil käskinud hõlbustada, vahendas BNS.

"Muidugi ma ei tee seda," ütles Bukele ajakirjanikele, kui küsiti, kas ta saadaks Kilmar Abrego Garcia tagasi Ühendriikidesse.

"Küsimus on absurdne. Mul pole isegi võimu teda Ühendriikidesse tagasi saata," sõnas riigipea.

Trump ja Bukele veetsid suure osa kohtumisest teineteisele oma migratsiooni- ja kuritegevusvastase poliitika eest komplimente tehes.

Bukele on kodumaal laialdaselt populaarne kunagiste ohjeldamatute narkojõukude mahasurumise eest, mis terroriseerisid kogu El Salvadori. Riigipea uhkuseks on range režiimiga vangla nimega CECOT, kuhu on saadetud migrante ka Ühendriikidest.

Trumpi migratsioonipoliitika keskendub tema enda sõnul samamoodi Ühendriike ähvardavale jõukude juhitud kuritegevuslainele.

"Te aitate meid ja me hindame seda," ütles Trump Bukelele.

Trump kordas ka, et kaalub isegi mõningate vägivaldseid kuritegusid toime pannud USA kodanike deporteerimist El Salvadori.

"Olen täiesti selle poolt," sõnas Trump ja palus justiitsminister Pam Bondil seda ideed uurida.