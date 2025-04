Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon arutab Ida-Viru eurotoetusi

Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakonna juhataja Marie Allikmaa, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetuste osakonna juht Monica Hankov, kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, SA Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhatuse liige Teet Kuusmik, ÄIO Techi äriarendusjuht Kristi Lember ja riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu loodud rahastusmehhanism, millega toetatakse majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees märkimisväärsed sotsiaalmajanduslikud väljakutsed kliimaeesmärkide täitmisel. Eestis on õiglase ülemineku fondi maht 340 miljonit eurot ning sihtpiirkonnaks põlevkivitööstuse tõttu Ida-Virumaa.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis, et praeguseks on fondist välja makstud üksnes seitse protsenti.

"Lisaks väikesele väljamakseprotsendile on mitmete Ida-Virumaa majanduskeskkonda elavdama plaanitud suurprojektide puhul tulnud hoopis teade, et fondi toetus jääb kasutamata ning kümnetesse miljonitesse ulatuvad investeeringud tegemata. Riigieelarve kontrolli erikomisjon tahab teada, kuidas plaanitakse fondi vahendite eesmärke saavutada ning kas riik ja kohalikud omavalitsused omavad ülevaadet, milline on seniste toetusesaajate edenemine," ütles Reinsalu.