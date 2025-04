Saarde valla elanikes tekitab ELF-i ja RMK soostamisplaan üleujutushirmu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja RMK tahavad Pärnumaal Kikepera looduskaitsealal hakata sügisel taastama veerežiimi, et parandada metsise elutingimusi. Saarde vald ja kohalikud on plaani vastu, sest nende hinnangul hävitatakse väljakujunenud maastik ja suurendatakse piirkonna üleujutusohtu.

Veerežiimi tahetakse taastada Kikepera looduskaitsealal, mis jääb peamiselt Pärnumaale Saarde valda. Kikepera metsi on aastakümneid tagasi kuivendatud, nüüd tahetakse kraavid aga sulgeda. Taastamistöid planeeritakse 3800 hektaril.

Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna nõunik Agu Leivits ütles, et taastamistööd näeb ette kaitsekorralduskava.

"Selle raames oli ette nähtud sulgeda kuskil circa 280 kilomeetrit ja seda kõike selleks, et eelkõige just metsise elupaiku tervendada. Kikepera looduskaitseala põhjaosas on tegelikult juba need tööd tehtud varem ja seal on päris häid tulemusi," rääkis Leivits.

Saarde vallavolikogu aseesimees Kadri Aija-Viik ütles, et nii vald kui ka kohalik kogukond on selle plaani vastu, sest see hävitab aastatega väljakujunenud maastiku, rikub kohalikud teed ja suurendab piirkonna külades üleujutusohtu.

"Me saame aru, et 60-ndatel rabast kraavi läbi kaevamine oli ebamõistlik, aga teist korda teha ebamõistlikku, et hakata kõdusoos kasvanud juba 400-hektarilise tagavaraga metsasid lihtsalt üle ujutama... Ei ole mõtet rääkida seda juttu, et seekord vesi ei tõuse. Tõuseb küll," sõnas Aija-Viik, lisades, et kogu alal on hinnanguliselt ligi miljon tihumeetrit puitu, mis lihtsalt mädandatakse ära.

Aija-Viik ei mõista, miks pole kaalutud võimalust osa puitu enne taastamistöid alalt eemaldada.

Saarde valla Saunametsa küla elanik Peeter Elvelt ütles, et pärast töid ähvardab neid veelgi suurem üleujutusoht.

"Meie jõe veetase kõigub kuni kolm meetrit ja praegu on niimoodi, kui ülevalt tuleb vesi, ta läheb ära Katku rabakraavidesse. Kui need kraavid nüüd kinni aetakse, see puhver kaob vahelt ära ja meie saame otse selle selle vee kõik endale küla peale," rääkis Elvelt.

Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juhi Jüri-Ott Salmi sõnul ei too tööd kaasa drastilist maastikumuutust ega ka metsade massilist hukkumist, kuigi seda võib väiksematel aladel madalamates kohtades ette tulla.

"Me modelleerime selle vee liikumise ja maapinna reljeefi põhjal suudame üsna hästi ennustada, kus tekivad kõrgemad veealad või kus võib tekkida olukord, et see mets hukkub. Siis me vaatame seda taastamislahendust, et kas see on põhjendatud," selgitas Salm.

Salm ütles, et võimalust mööda on kogukonna ettepanekuid arvestatud ja kavandatavate tööde hulka vähendatud.

"Me ikkagi leiame, et maastikuüleselt see tegevus on ökoloogiliselt põhjendatud. See laiem ettepanek, et üldse ära jätta, sellega me kaitseala eesmärkidest ja looduskaitselistest põhjustest lähtuvalt jääme eriarvamusele. Loodetakse, et võtame selle puidu ikka majandusse tagasi, aga kaitseala eesmärk ei ole ju selle puidu pakkumine majandusse antud juhul."

Töödega tahetakse alustada selle aasta sügisel.