The Telegraph: USA jagas brittidega infot Covidi laboratoorse päritolu kohta

USA jagas Covid-19 pandeemia haripunktis Suurbritanniaga infot, mis viitas tõenäosusele, et viirus lekkis Hiina laborist, kuid Briti valitsus otsustas seda ignoreerida, kirjutas Briti päevaleht The Telegraph.

2021. aasta jaanuaris kutsuti kokku Five Eyes luurealase koostöövõrgustiku riigid, et arutada viiruse laboratoorse päriolu võimalust, kuna USA-l oli andmeid, et Hiina varjas Wuhanis asuvas laboris toimuvaid koroonaviiruste uuringuid ja sõjalist tegevust, kirjutas leht.

USA endine välisminister Mike Pompeo esitas 2021. aasta jaanuaris telefonikõnes tollasele ÜK välisministrile Dominic Raabile ning Kanada, Uus-Meremaa ja Austraalia esindajatele tõendeid, mis toetasid laborilekke teooriat (lab leak theory).

The Telegraphiga rääkides süüdistasid kaks endise USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ametnikku Briti valitsust viiruse laboratoorse päritolu hüpoteesi ignoreerimises. Nende sõnul oli ignoreerimise põhjus Briti valitsuse teadlaste vastuseis, kes pooldasid teooriat, et viirus levis loomadelt inimestele.

Pompeo esitas kokkuvõtte USA salastatud luurearuannetest, mis koguti pandeemia algusaegadel ja mille koostas välisministeerium. Arvatakse, et luurearuandeid jagati Ühendkuningriigiga eraldi võrgustiku Five Eyes kaudu ajavahemikus 2020. aasta oktoobrist detsembrini.

"Nägime mitut infokildu ja arvasime, et need on ausalt öeldes uskumatud," ütles üks endine ametnik, kes töötas Pompeo raporti aluseks olnud luureandmetega. "Need viitasid ilmselgelt suurele tõenäosusele, et tegemist oli tõepoolest laborilekkega."

Ühes dokumendis märkisid USA ametnikud pärast viiruse esmakordset avastamist, et Hiina ei jaga nendega informatsiooni.

Andmetes ilmnes esimest korda, et Hiina sõjaväelased töötasid pandeemiale eelnenud aastatel koostöös Wuhani viroloogiainstituudiga ja mõned labori teadlased olid haigestunud vahetult enne viiruse esmakordset registreerimist.

Samuti näitas uuring, et Hiina teadlased olid instituudis läbi viinud ohtlikke katseid, millest on sellest ajast alates saanud laborilekke teooria peamine tõendusmaterjal.

Laborilekke teooriast on saanud pandeemiale järgnenud aastatel teadlasi ja valitsusametnikke polariseeriv teema. Maailma Terviseorganisatsioon alustas viiruse laboratoorse päritolu uurimist kaks korda, kuid süüdistas Hiinat uurimise takistamises.

Mitmed Briti ministrid, sealhulgas Boris Johnson, eitasid esialgu võimalust, et Covid-19 viiruse lõid teadlased. 2021. aasta juunis väitsid nad, et nende andmete kohaselt sai viirus alguse loomalt, mitte aga laborist.

Kaks endist ametnikku väitsid, et Ühendkuningriik eiras USA esitatud tõendeid, kuna ministrid pidasid labori lekke väiteid Ameerika sisepoliitiliseks poliitiliseks jagelemiseks, mida õhutas avalik lahkarvamus valitsuse teadlaste ja Donald Trumpi vahel.

"Kui asi muutus poliitiliseks, luhtus tegelikult võimalus sellega rahvusvaheliselt tegeleda, sest keegi teine ​​polnud huvitatud selle puudutamisest," ütles üks ametnikest. "Ma arvan, et Five Eyes oli omamoodi nördinud viisist, kuidas seda teemat USA-s käsitleti."

Enamik teadlasi on öelnud, et nende arvates oli esimese nakatumise kõige tõenäolisem põhjus kokkupuude loomade ja inimeste vahel.

Nii FBI kui ka USA energeetikaministeerium on öelnud, et nad usuvad, et laborileke on koroonaviiruse kõige tõenäolisem tekkepõhjus, samas kui teised agentuurid on öelnud, et nad arvavad, et viirus on loomset päritolu.

USA president Joe Biden on öelnud, et ta ei tea, kust viirus alguse sai, samas kui USA riiklik luurenõukogu ütles eelmisel aastal, et viirus tõenäoliselt tekkis inimese ja looma kokkupuute kaudu.

Ühendkuningriigi valitsuse pressiesindaja ütles: "Covid-19 päritolu ja leviku osas tuleb vastata küsimustele, muuhulgas selleks, et saaksime tagada, et oleme tulevasteks pandeemiateks paremini ette valmistatud."

"Ühendkuningriik toetab jätkuvalt Maailma Terviseorganisatsiooni Covid-19 päritolu ekspertuuringus. On oluline, et Hiina ja teised riigid teeksid teadlastega täielikku koostööd," lisas pressiesindaja.