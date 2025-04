"Välisilm" lahkas Ukraina ja Venemaa rahu väljavaateid

Putini väljakuulutatud relvarahu oli paljuski sundkäik. USA andis väga selgelt märku, et kui rahukõnelused üldse ei edene, jätab ta kogu asja sinnapaika.

"Niisiis, kui nad on tõsiselt huvitatud rahust, kumbki pool või mõlemad, siis tahame meie aidata. Kui seda ei juhtu, siis me lihtsalt läheme edasi," sõnas Rubio.

USA president Donald Trump ähvardab samuti rahukõnelustest loobumisega.

"Kui üks kahest osapoolest teeb selle mingil põhjusel väga keeruliseks, siis me lihtsalt ütleme, te olete rumalad. Te olete lollid. Te olete kohutavad inimesed. Ja me lihtsalt loobume sellest, aga loodetavasti ei pea me seda tegema," ütles Trump.

Putin sai ilmselt aru, et on läinud Ühendriikide silmis üle piiri ning kuulutas lihavõttepühade ajaks vaherahu, millest ta kinni ei pidanud.

Venemaa ja Euraasia strateegiliste õpingute CSIS teadur Maria Snegovaja arvates proovis Putin Trumpile näidata, et hoiab rahukõnelusi üleval.

"Tegelikult on Venemaa oma jõhkraid rünnakuid Ukraina linnadele intensiivistanud. Palju tsiviilisikuid on surma saanud. See on püüe Trumpile midagi anda, isegi kui see on vaid osa küsitust, sest Trumpi algne taotlus oli 30 päeva. Tulemus on ühepoolne, Ukrainaga relvarahu kõnelusi pidamata, ainult lihavõttepühade ajaks, mõneks päevaks. Kuid nii hoiab ta kõnelusi üleval," sõnas Snegovaja.

Putin ei tea, mida rahukõneluste luhtumine talle kaasa toob, mistõttu proovib ta Trumpiga siiski läbirääkimisi pidada.

USA Northwesterni ülikooli teadur Ian Kelly hinnangul võis Putin aru saada, et pahandab Trumpi vaherahu ettepaneku eiramisega liialt välja ning loodab teda siiski enda kasuks tööle panna.

Putinil näib olevat kindel lootus mängida USA-lt välja isolatsioonist pääsemine ja kasulikud soodustused.

"Seoses mõningate USA kehtestatud piirangutega, sanktsioonidega ja nii edasi ning ka püüdes meelitada Trumpi suure kaubandusleppega või juurdepääsuga maavaradele ehk ma tõesti arvan, et ta tahab Trumpiga kõnelusi jätkata," sõnas Kelly.

Relvarahu lubadust Putin päriselt siiski ei pidanud.

Kiievi elanik Natalia Malaieva kirjeldas, et kohe peale relvarahu välja kuulutamist, kõlasid Ukraina pealinnas õhuhäire sireenid.

"Jälgisime olukorda, üle lendasid ballistilised raketid ja Shahedi droonid. Voznessenski lähedal toimusid ballistiliste rakettide põhjustatud plahvatused. See oli kohe pärast relvarahu väljakuulutamist. Mis relvarahu see on? Ta valetas nagu alati," lausus Natalia.

Teine Kiievi elanik Serhii Nevkapsa tõi välja, et USA president Donald Trump on ainus inimene, kes Putinit päriselt usub.

"Ta lihtsalt valetab, te ei saa teda usaldada. Sellised inimesed üle kogu maailma... Trump on ainus, kes teda usub," sõnas Serhii.

Trump avaldas oma sotsiaalmeedia kontol Truth Social lootust, et Moskva ja Kiiev jõuavad sel nädalal kokkuleppele ning hakkavad pärast seda ajama õitsva USA-ga suurt äri.

"Ma arvan, et mõlemad pooled (Ukraina ja Venemaa) on praegu mures selle pärast, kuidas nad USA administratsiooni silmis välja näevad. USA-l on endiselt mõju mõlema poole suhtes," ütles Venemaa ja Euraasia strateegiliste õpingute CSIS teadur Maria Snegovaja.