Teisipäev toob endaga pilves ja sajuse ilma

Pühadeaegne suvesoojus on taandunud praeguseks itta ja edelast kirde suunas leviva madalrõhuvööndi servas paukus Kagu-Eestis ka äike. Sajupilvi liikus rohkem üle Soome. Lõuna ja ida pool toetas kõrgrõhuala kuivemat ilma ning päevamaksimumid tõusid Euroopa idaosas jõudsalt üle 25 kraadi. Vahemere äärest on liikunud madalrõhkkonnaga uus ports vihmapilvi Kesk-Euroopa kohale ning nende pilvede edasine sihtpunkt on Baltimaad.

Eelolev öö tuleb Eestis muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 2..7°C.

Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kohati on udu. Tuul puhub idakaarest 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 5..9°C.

Päev on pilves selgimistega. Keskpäevast alates sajab mitmel pool vihma, tugevam on sadu Lõuna-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare, pärastlõunal põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 10..16, rannikul kohati kuni 6°C.

Kolmapäeva öösel taandub sadu itta ning mitmel pool on udu, päeval jõuab Lääne-Eestisse uusi vihmapilvi. Öösel on sooja 1-6, kagus kuni 9 kraadi, päeval 11-16, rannikul 5-10 kraadi.

Neljapäev on üle maa vihmahoogudega, öösel on sooja 2-8, päeval 4-12 kraadi.

Reedel sajuvõimalus väheneb, öö toob selgimisi ja kohati miinuskraade, päeval on sooja 4-10 kraadi.

Laupäeva öö võib tulla veel külmem, ka päev on jahedam. Sajuhooge on nii vihma kui lörtsina.