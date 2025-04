Allikad: Putin tegi ettepaneku peatada Vene sissetung praegusel rindejoonel

Trumpi erisaadik Steve Witkoff kohtus aprilli alguses Peterburis Putiniga. Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Putin ütles Witkoffile, et Moskva võib loobuda pretensioonidest neljale Ukraina piirkonnale, mis on praegu Kiievi kontrolli all.

Venemaa on varem nõudnud, et kõik neli Ukraina piirkonda – Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson – läheksid Moskva kontrolli alla. Venemaa pole aga suutnud neid piirkondi täielikult vallutada.

Varem on meedia teatanud, et USA on valmis rahuleppe raames leevendama Moskva-vastaseid sanktsioone. USA ettepanek külmutaks ka rindejoone, kusjuures Venemaa säilitaks de facto kontrolli suurema osa territooriumi üle, mida tema väed praegu Ida- ja Lõuna-Ukrainas okupeerivad.

Ajaleht Financial Times toob välja, et Putini väidetav ettepanek on esimene märk, et ta võib teha järeleandmisi. Euroopa ametnikud aga hoiatasid, et tegemist võib olla näilise järeleandmisega ja Putin võib seda kasutada niiöelda söödana. Putin üritab siis tagada, et Trump aktsepteeriks Venemaa muid nõudmisi.

Juba varem oli teada, et Ukraina delegatsioon läheb Londonisse relvarahukõnelusi pidama. Ukraina, Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA esindajad kohtuvad kolmapäeval Londonis, et arutada võimalikke samme sõja lõpetamiseks.

Kreml eitas teadet Putini ettepanekust

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Financial Timesi artiklit kommenteerides, et palju avaldatakse võltsitud teateid.

"Praegu avaldatakse palju võltsitud teateid, sealhulgas mainekate väljaannete poolt," ütles Peskov RIA Novostile. "Seetõttu peaksid inimesed kuulama ainult esmaseid allikaid."