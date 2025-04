Bardella lubas Le Peni eemalejäämisel ise 2027. aastal presidendiks kandideerida

"Pole kahtlustki, et Marine Le Pen on minu kandidaat, aga kui tal homme [kandideerimine] keelataks, siis arvan, siis võin teile öelda, et oleksin tema kandidaat," ütles Bardella Prantsuse väljaandes Le Parisien laupäeval avaldatud intervjuus.

Bardellat, kes on 29-aastasena Euroopa Parlamendi fraktsiooni Euroopa Patriootide esimees, on pikka aega peetud Rahvusliku Kogu liidri mantlipärijaks, kuid ta polnud seni avalikult teatanud oma plaanist võtta varumehe roll presidendikampaanias.

Bardella kerkis esile Prantsusmaa suurima parempopulistliku partei kõige tõenäolisemaks kandidaadiks 2027. aasta presidendivalimistel pärast seda, kui Le Pen mõisteti süüdi omastamises ja talle määrati viieaastane keeld kandideerida avalikule ametikohale. Le Peni ja 23 tema parteikaaslast süüdistati Euroopa Parlamendi raha väärkasutamises enam kui nelja miljoni euro ulatuses, et maksta inimestele, kes olid nimeliselt Euroopa Parlamendi liikmete assistendid, kuid tegelikult olid ametis peamiselt parteiasjadega.

"Ma töötan ja valmistun ette," ütles Bardella, viidates ülekaalukale vajadusele jääda ühtseks.

"Marine Le Peni peetakse süütuks ja me kavatseme selles asjas kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et jätkata oma süütuse kuulutamist," rõhutas ta.

Apellatsioonikohus teatas, et langetab Le Peni juhtumis otsuse järgmise aasta suveks.