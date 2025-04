Süüdimõistetud Le Pen võib siiski valimistele pääseda

Kohus mõistis kelmuses süüdi jäänud Le Penile viieaastase kandideerimiskeelu ning see võis nurjata ta lootused kandideerida 2027. aasta presidendivalimistel. Prantsuse apellatsioonikohus viskas aga talle päästerõnga ning lubas, et kiirendab tema edasikaebuse läbivaatamist. Kohus peaks tegema otsuse järgmise aasta suveks, vahendas The Times.

Tavapärast kiiremat menetlust toetas ka justiitsminister Gerald Darmanin. Kui kohus mõistab Le Peni õigeks või tühistab valimiskeelu, saab ta osaleda ka 2027. aasta presidendivalimistel.

Le Pen ise tervitas viimast uudist ja rääkis, et kohtuotsus põhjustas suurt rahulolematust. "Tundub, et nad kuulasid mind," ütles Le Pen ajalehele Le Parisien.

Le Peni viimast kohtuotsust kommenteeris hiljuti ka president Emmanuel Macron, kes tuletas ministritele iganädalasel valitsuskabineti koosolekul meelde, et Prantsuse kohtusüsteem on sõltumatu ja kohtunikke tuleb rünnakute eest kaitsta. Samuti juhtis president tähelepanu ka sellele, et Prantsusmaal tohib igaüks kohtuotsuse edasi kaevata.

Le Pen ja tema kodupartei Rahvuskogu (RN) üritasid varem kanda kinnitada Prantsuse peavoolu maastikul. Nüüd aga kasutab ta Donald Trumpi varasemat taktikat ning üritab näidata, et ta langes vandenõu ohvriks. Le Pen ise võrdles end teisipäeva õhtul varalahkunud Aleksei Navalnõi ja Istanbuli vangistatud linnapea Ekrem Imamogluga.

Le Peni protežee ja RN-i ametlik juht Jordan Bardella kavatseb aga korraldada meeleavaldusi. Bardella kordab Le Peni jutupunkte ning leiab samuti, et tema ülemus pole teinud midagi valesti.

Le Peni ja tema lähikondlased süüdi mõistnud kohtunike kolleegiumi juht De Perthuis võeti aga tapmisähvarduste tõttu politsei kaitse alla.