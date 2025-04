Saksa uueks välisministriks saab Johann Wadephul, majandusministriks Katherina Reiche

Friedrich Merzi juhitud konservatiivid sõlmisid aprilli alguses sotsiaaldemokraatidega (SPD) koalitsioonilepingu, mille ühe peaeesmärgina nimetati Euroopa suurima majanduse taaselustamist ajal, kui ülemaailmne kaubandussõda ähvardab kaasa tuua majanduslanguse.

Kokkulepe andis Merzi kristlikele demokraatidele majanduse ja välisministeeriumid, nende Baieri sõsarparteile kristlik-sotsiaalsele liidule (CSU) siseministeerium ning SPD-le kaitse- ja rahandusministeeriumid.

Endine seadusandja Reiche on olnud piirkondliku energia infrastruktuurifirma Westenergie tegevjuht. See on alates 2020. aasta algusest Euroopa suurima elektrivõrkude operaatori E.ON osakond.

51 -aastane Reiche oli Saksamaa parlamendi liige 1998. aastast kuni 2015. aastani ja pidas keskkonna- ja transpordiministeeriumi parlamendisekretäri rolle.

Alates 2009. aastast Saksamaa parlamendi liige olnud Wadephulist saab roheliste partei liikme Annalena Baerbocki järeltulija. Ta oli siiani CDU/CSU fraktsioonijuhi asetäitja parlamendis, kes vastutas välis- ja kaitseteemade eest.

ARD: ministrite seas on üllatusi

Esmaspäeval avalikuks saanud konservatiivide ministrikandidaate kommenteerinud Saksa rahvusringhääling ARD märkis, et nende seas on nii tuttavaid nimesid, aga ka paar üllatust ja mõned otsused tekitavad rahulolematust. Sellega seoses viitas ARD kabineti koostamisega kaasnevale tasakaaluharjutusele, mille käigus Merz pidi leidma balansi meeste ja naiste vahel, arvestama, et esindatud oleks liidumaad nii idast kui läänest ning kõige selle kõrval pidama silmas ka kandidaatide pädevust.

Seetõttu ei olnud isegi CDU juhtivad liikmed kandidaatide isikutest pikka aega teadlikud. Merz nimetas kabinetiliikmed ilmselt suures osas ise ja jättis CDU liidumaade osakondade esimehed võrrandist välja, mistõttu mõned neist solvusid, märkis ARD.

Esmaspäeva hommikul tutvustas ka Merz oma valikut CDU täitevkomitee liikmetele, misjärel saadeti nimekiri meediale.

Merz hindab lojaalsust

Esmalt rõhutas ARD oma kommentaaris ministrikandidaatidele, et Merz väärtustab ja premeerib lojaalsust. Seetõttu polnud ka üllatus Wadephuli tõus välisministriks, kuna ta on viimastel nädalatel teinud silmapaistvalt palju visiite Merzi nimel. Võib-olla oli tema nimetamine siiski ka selle tagajärg, et CSU juht Markus Söder polnud väidetavalt eriti vaimustuses ideest nimetada välisministriks CDU ebaõnnestunud kantslerikandidaat Armin Laschet, lisas ARD.

Samuti ei pidavat olema üllatus Karin Prieni saamine haridus- ja pereministeeriumi ühendministeeriumi juhiks. Ta on oli juba aastaid töötanud Schleswig-Holsteini liidumaa haridusministrina.

Kantsleriameti juhiks saab aga Thorsten Frei, kes olevat lojaalsuses Merzile ületamatu. Viimastel aastatel on temast saanud üks Merzi lähimaid usaldusisikuid. Ta oli koalitsiooniläbirääkimistel alati CDU juhi kõrval. Frei on väidetavalt üks väheseid inimesi, keda Merz oma plaanidest pidevalt teavitab. Seetõttu on loogiline, et ta määras Frei oma kantselei juhiks.

ARD märkis, et huvitav saab olema näha, kuidas Frei seda rolli täitma hakkab. Varem on kantselei juhid jäänud tagaplaanile ja harva avalikkuse ette ilmunud, Frei seevastu on aga sagedane külaline jutusaadetes ja tunneb end avalikkuse ees ilmselgelt hästi.

Üllatavad otsused

Lisaks Thorsten Freile sai Baden-Württembergi liidumaa CDU ühendus valitsuskabinetti veel ühe oma liikme: tervishoiuminister Nina Warkeni. Teda ei peetud tõsiseks kandidaadiks, eriti mitte tervishoiuministeeriumi juhiks ja osaliselt seetõttu, et juristi haridusega Warken pole selles valdkonnas seni palju tähelepanu pälvinud.

Tõenäoline uus transpordiminister Patrick Schnieder on samuti laiemale avalikkusele suuresti tundmatu. Ta on pärit Rheinland-Pfalzist ja tema vend on sama liidumaa CDU ühenduse juht. Patrick Schnieder on olnud Bundestagi liige alates 2009. aastast ja oli aastaid transpordikomisjoni liige.

ARD pidas üllatavaks, et CDU ministrite sooline jaotus on peaaegu võrdne – kolm naist ja neli meest, kuna Merz on korduvalt rõhutanud, ei pea seda absoluutselt vajalikuks.

Samas asjaolu, et valitsuse on nüüd kaks esindajat Schleswig-Holsteinist, Baden-Württembergist ja (kui arvestada ka parlamendirühma juhti Jens Spahni) ka Põhja-Rein-Vestfaalist (Nordrhein-Westfalenist), ärritab teiste liidumaade CDU-osakondi. Olulistel liidumaadel, nagu Hessen ja Alam-Saksi, ei ole Berliinis föderaalministrit, vaid ainult riigisekretärid, märkis ARD.

Probleemid Saksi-Anhaltis

ARD tõi esile, et Ida-Saksa liidumaade CDU allorganisatsioonid on alati nõudnud, et föderaalvalitsuse laua taga oleks ka neil mõni oma liige. Pärast seda, kui kõigil Ida-Saksamaa liidumaadel võitis föderaalvalimised Alternatiiv Saksamaale (AfD), nõudsid nad Berliinis idapoolsetele liidumaadele tugevat häält.

Samas see, et Merz nimetas majandusministriks Katherina Reiche, kes on küll pärit idapoolselt liidumaalt Brandenburgist, kuid aastaid elanud Põhja-Rein-Vestfaalis, tekitab Saksi-Anhaltis erilist pahameelt.

Seal loodeti saata Berliini liidumaa majandusminister Sven Schulze või isegi liidumaa peaminister Reiner Haseloff, ideaalis transpordiministeeriumisse, kus tänu uuele erifondile on nüüd palju raha hallata ja jaotada. Arvestus oli järgmine: teha Saksi-Anhalti nägu föderaalsel poliitilisel laval nähtavamaks ja keskenduda rohkem idateemadele. Lootuses, et järgmisel aastal toimuvatel liidumaa valimistel saab nii vastu üha võimsamale AfD-le.

Kuid Merzil olid Reiche jaoks ilmselt teised plaanid. Tema omadused – olla Ida-Saksamaa naine ja omada kogemusi energeetikatööstuses – sobisid tõenäoliselt hästi tema kabineti planeerimisse, tõdes ARD.

Üllatav olevat ka uue digiministri isik. Ükski eelnevalt läbi käinud nimedest ei osutunud lõpuks valituks, sealhulgas ka Hesseni liidumaa digiminister Kristina Simenus. Merz oli teatanud oma kavatsusest täita ametikoht väljastpoolt ning selleks kandidaadiks sai Karsten Wildberger. Ta juhib elektroonika jaemüügiketti MediaMarktSaturn ja on nõustanud ettevõtteid digitaliseerimise alal.

Asjaolu, et pärast pikki spekulatsioone saab Wolfram Weimerist nüüd kultuuriminister, on samuti üks üllatusi tulevases Merzi kabinetis. Konservatiivne ajakirjanik Weimer ja Merz on aastaid olnud lähedastes suhetes. CDU juht pidas Weimeri hinnangut valimiskampaania ajal väidetavalt väga oluliseks. See on üks põhjusi, miks teda korduvalt valitsuse pressiesindaja kandidaadina mainiti.

Seni pole Weimer aga kultuuripoliitikas eriti silma paistnud. 2012. aastal asutas ta oma meediagrupi. Varem töötas ta majandustoimetajana ajalehes Frankfurter Allgemeine Zeitung ja teistes ajalehtedes.

Saksa uue valitsuse usaldushääletus peaks Bundestagis toimuma 5. mail.