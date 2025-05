Saksa uus välisminister soovib tugevdada Läänemere piirkonna julgeolekut

"Ma leian, et kogu Läänemere piirkond on avalikkuselt seni liiga vähe tähelepanu saanud. Ma tahaksin oma ametiaja jooksul sellele rohkem tähelepanu pöörata," ütles Wadephul laupäeva õhtul ajalehes Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) avaldatud intervjuus, mida vahendas Deutsche Welle.

"Olukord on ebastabiilne, see on ilmne," tõdes Saksa välisminister.

Wadephul meenutas Balti riikide ja Põhjamaade vaheliste sidekaablite kahjustamist, piiripoide eemaldamist Eesti-Vene piirilt Narva jõel, Euroopa Liidu ja NATO riikide õhuruumi rikkumist ning Venemaa mereväe üldist käitumist Läänemerel.

"Seega on ilmne, et me elame riskitsoonis," tõdes Saksa välisminister.

Wadephul ütles ka, et Ukrainal on võimalus saada mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka NATO liikmeks, aga meenutas siiski, et Saksamaa uus kantsler Friedrich Mertzi on öelnud, et Ukraina võib loota NATO-ga liitumist alles pärast sõja lõppu.