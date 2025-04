Kalle Laanet: mul ei ole mitte milleski end süüdi tunnistada

Riigi peaprokurör esitas teisipäeval õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek Kalle Laanetilt (RE) saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

"Mul ei ole mitte milleski ennast süüdi tunnistada. 20 aasta jooksul on mind ristipõiki kontrollitud kõigi Eesti julgeolekuasutuste poolt - kapo, välisluureameti poolt. Ma olen saanud kõige kõrgemad riigisaladuse load, mis Eestis välja antakse, lõpetades NATO COSMIC-uga (kõige kõrgem NATO salastusaste - toim) . Kõigile on teada olnud minu elukohad, ma olen kõigile avalike huvide deklaratsioonis kajastanud kõik üürikorterid, kus ma Tallinnas olen elanud. Mitte keegi ei ole teinud mitte ühtegi märkust selle kohta, et seal võib olla tegemist võimaliku rikkumisega," sõnas Kalle Laanet ERR-ile.

Laaneti hinnangul ei ole ta teinud ühtegi tehingut, mis võiks viidata korruptsioonivastase seaduse rikkumisele.

"Minu arusaam oli ja on siiamaani, et korruptsioonivastase seaduse seotud isiku mõiste, kus on välja toodud, et abikaasa eelmisest abielust olev laps, kellega mul puudub igasugune bioloogiline ja juriidiline side, ei ole seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes. Nii, et sellest tulenevalt olid ka minu kaks allkirja antud, et minule teadaolevalt ma eile teinud ühtegi tehingut korruptsioonivastase seaduse seotud isiku mõistes ja sealt on ka minu seisukoht täna see, et kuna tegemist on õigusselgusetusega, kui isegi julgeolekuasutused ei ole seda tõlgendanud selliselt, siis sellise õigusselguse saamiseks on võimalikult kiiresti vaja jõuda kohtusse, kui prokuratuur leiab, et on tegemist võimaliku rikkumisega, võimaliku kuriteo kahtlusega."

Laanet ütles, et tagasivaadates oleks ta pidanud ehk rohkem uurima ning arutama, mida tähendab korruptsioonivastases seaduses "seotud isik".

"Võib-olla oleks pidanud põhjalikumalt kontrollima ja arutama seda seotud isiku mõistet, aga kui me keerame ajaratast tagasi, siis üürilepingu sõlmimine toimus 2020. aasta lõpus. Kui me mõtleme, mis tollel ajal toimus - covid, segadus riigis, eelmine üürikorter koos majaga oli müüki minemas - mul oli vaja kiiresti leida uus elukoht. Sellest tulenevalt need otsused tollel korral," meenutas Laanet.

Endine justiits- ja kaitseminister kinnitas, et enda meelest ei ole ta kuritegu toime pannud.

"Mina ei ole kuritegu toime pannud ja sellest tulenevalt on kokku leppida milleski, milles ma ei ole ennast süüdi tundmas, ega ka riik jälle kahju saanud ja puudub ka igasugune tahtlus selle kahju tekitamiseks, kui seda isegi niimoodi tõlgendatakse, siis mul on keeruline milleski kokku leppida," ütles Laanet.

Reformierakondlane ei näe ka põhjust arutada oportuniteediga menetlust lõpetada, kuna keegi talle sellist võimalust pakkunud ei ole.

Laanet ei oska ka praegu hinnata, kas süüdimõistmise korral lahkub poliitikast.

"Me tõttame praegu nende küsimuste ajast ette, et sammhaaval. Nagu ma juba algul ütlesin, siis mina endal küll süüd ei tunne, et oleksin toime pannud mingi kuriteo. Ma olen 40 aastat Eesti riiki teeninud aus ja tões selleks, et Eesti oleks turvaline, Eesti oleks kaitstud ja see, et on inimene aeg-ajalt ka võib-olla mingis osas eksinud, see ei tähenda seda, et inimest peaks täielikult tühistama," lausus Laanet.

Prokuratuur teatas teisipäeval, et valitsuse liikme ja riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamise kordade kohaselt ei tohi taotleda eluasemekulude hüvitamist, kui üürileping on sõlmitud korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isikuga.

Kahtlustuse kohaselt esitas Kalle Laanet 2022. ja 2023. aastal riigikogu liikmena ja justiitsministrina eluaseme üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev üürileping oli sõlmitud seotud isikuga. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei olnud sellest teadlikud, hüvitati kahtlustuse kohaselt õigusliku aluseta eluaseme üürikulusid üle 13 000 euro.

Eesti Ekspress kirjutas 16. märtsil 2024, et Kalle Laanet üürib ministeeriumi rahaga abikaasa poja firmale kuuluvat korterit. Ta tegi seda nii justiitsministri ametis kui ka varem kaitseministrina. Kahe ministriperioodi eest maksid ministeeriumid tema üüriarveid kinni enam kui 13 000 euro eest.

Sama päeva õhtul astus Laanet ametist tagasi.

"Selleks, et tagada õigusselgus ja valitsuse töörahu, otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina. Teiseks põhjuseks minu tagasiastumiseks on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud," ütles Laanet toona.