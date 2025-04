Prokuratuur taotleb Laanetilt saadikupuutumatuse äravõtmist

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur viis lõpule kohtueelse menetluse kriminaalasjas, milles Kalle Laanetile esitati kahtlustus kelmuse toimepanemises.

Prokuratuur teatas teisipäeval, et valitsuse liikme ja riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamise kordade kohaselt ei tohi taotleda eluasemekulude hüvitamist, kui üürileping on sõlmitud korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isikuga.

Kahtlustuse kohaselt esitas Kalle Laanet 2022. ja 2023. aastal riigikogu liikmena ja justiitsministrina eluaseme üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev üürileping oli sõlmitud seotud isikuga. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei olnud sellest teadlikud, hüvitati kahtlustuse kohaselt õigusliku aluseta eluaseme üürikulusid üle 13 000 euro.

Riigi peaprokurör Astrid Asi selgitas, et prokuratuuri hinnangul on kriminaalasjas kogutud vajalikud tõendid ning kriminaalmenetluse jätkamine eeldab järgneva menetlustoiminguna süüdistuse esitamist.

"Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning talle saab süüdistuse esitada vaid õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Esitasin õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek Kalle Laanetilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.

Eesti Ekspress kirjutas 16. märtsil 2024, et Kalle Laanet üürib ministeeriumi rahaga abikaasa poja firmale kuuluvat korterit. Ta tegi seda nii justiitsministri ametis kui ka varem kaitseministrina. Kahe ministriperioodi eest maksid ministeeriumid tema üüriarveid kinni enam kui 13 000 euro eest.

Sama päeva õhtul astus Laanet ametist tagasi.

"Selleks, et tagada õigusselgus ja valitsuse töörahu, otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina. Teiseks põhjuseks minu tagasiastumiseks on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud," ütles Laanet toona.