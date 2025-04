Wall Streeti hiiglased kärpisid naftahinna prognoosi

Wall Streeti suuremad pangad leiavad, et USA ja Hiina vaheline kaubandussõda vähendab nõudlust musta kulla järele ning kärpisid naftahinna prognoosi.

Ajalehe The Wall Street Journal poolt läbi viidud küsitluse kohaselt eeldavad pangad, et tänavu kujuneb rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta keskmiseks hinnaks 68,23 dollarit barreli kohta. Veel märtsis eeldasid pangad, et keskmiseks hinnaks kujuneb umbes 72 dollarit barreli kohta.

Naftahinnad pole jäänud Donald Trumpi tollipoliitikast puutumata ning viimase kuu jooksul on Brenti hind langenud ligi 14 protsenti. Suurpangad, nagu Goldman Sachs ja JPMorgan eeldavad, et teises kvartalis jääb Brenti keskmine hind 66 dollari juurde.

Selle põhjuseks on nõrk kasvuväljavaade, USA majandus langes esimeses kvartalis 0,3 protsenti. Ka Hiina majandus näitab jahenemise märke ning nafta hind võttis kolmapäeval taas suuna alla.

Kolmapäeva õhtul oli Brenti toornafta hind umbes 63 dollarit barreli kohta.