Hiina kaalub võimalust alustada kaubanduskõnelusi USA-ga

Hiina teatas reedel, et USA tahab alustada kaubanduskõnelusi ning Peking hindab nüüd Ühendriikide tehtud pakkumist.

Hiina kaubandusministeeriumi kõneisik rääkis reedel, et USA on Pekingiga ühendust võtnud, lootes alustada kõnelusi tariifide üle. Peking teatas, et Hiina hindab Ühendriikide pakkumist kõnelusteks tollimaksude üle.

"Kui USA soovib rääkida, siis peaks ta üles näitama oma siirust, olema valmis parandama oma valesid teguviise ja tühistama ühepoolsed tollimaksud," teatas Hiina kaubandusministeerium avalduses.

Washingtoni ja Pekingi vaheline kaubandustüli pole endiselt leidnud lahendust ning Hiina kaupade imporditoll on tõusnud 145 protsendini. Ka Hiina on kehtestanud karmid tariifid. Mõlemad pooled üritavad nüüd näidata, et ei anna selles küsimuses esimesena järele.

USA välisminister Marco Rubio ütles hiljuti telekanalile Fox News, et hiinlased tahavad kohtuda ja rääkida. Rubio andis märku, et kõnelused võivad peagi alata.