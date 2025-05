Ukraina sõdurid demonstreerisid ERR-ile droonitõrje seadet

Droonipiloot kutsungiga "Hummer" tõstis oma drooni õhku, et rünnata kahe kilomeetri kaugusel asuvat autot. Piloot proovis kahel korral masinat rünnata, kuid asjatult.

Ukraina sõjaväelane koodnimega "Royce" kinnitas, et droonivastane seade töötas suurepäraselt.

"150 meetri kaugusel meist segas ta drooni juhitavust ja suunas selle meist mööda. Droon lendas metsa ja hävis seal," ütles "Royce".

"Droonivastane seade töötas väga hästi. Teisel korral proovisin natuke teistmoodi, aga droon suruti ikkagi maha," lisas "Hummer".

Droonipiloot "Hummer" on varasemalt hävitanud üle saja sihtmärgi.

"On olnud juhuseid, kus ma ei jõudnud sihtmärgini või mind lasti alla, aga ma arvestan, millal nad lülitavad oma droonivastased seadmed sisse ja välja, samuti vahemaaga. Sellepärast mul ongi nii head tulemused. Liikuda 15 kilomeetri raadiuses rindejoonest ilma droonivastase seadmeta on puhas enesetapp, aga see kaitse ei ole odav," ütles "Hummer".

Ukraina sõjaväelane "Royce" avaldas, et droonivastane seade on palju kallim, kui ründevahend ise.

"FPV-droon maksab kuskil 300 – 500 dollarit. Kvaliteetne droonivastane seade aga 1000 – 15 000 dollarit," sõnas "Royce".

Droonivastane seade päästab elusid, kuid teatud kõrvalmõjudega.

Kõige ohtlikum neist on kiirgus. Sõdurid naljatlevad omavahel, et enne peaks saama lapsed ja alles siis istuma droonivastase vahendiga autosse.

"See puudutab pigem neid, kes töötavad võimsates radarijaamades või statsionaarsetes droonivastastes tornides. Seal on ikka korralik kiirgus. Sealt ka see mõju. Tegemist on kaitsevahendiga, mis natuke kahjustab ka tervist," ütles "Royce".

Positsioonidel kasutatakse enda kaitseks ka droonivastaseid püsse, aga need on veelgi kallimad.