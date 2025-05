Tallinn läheb vanalinna rendipindade konkursi nurjumise järel uuele katsele

Tallinna Kesklinna valitsus otsis viimase konkurssiga rentnikke paarikümnele äripinnale vanalinnas ja selle lähiümbruses. Tähtajaks aga ühtki pakkumist ei tulnud ja konkurss nurjus.

Kesklinna vanem Sander Andla ütles, et nende pindade puhul on ilmselt küsimus selles, et lihtsalt ei taheta praegu bürood vanalinna teha: "Kui ettevõttel on valida, kas teha oma büroo vanalinna, kus on võib-olla vaja endal ka korrashoiukulusid kanda, teatavat remonti teha, või minna mõnda uude arendusse, siis on ratsionaalsem minna ikkagi uude majja."

Linnaosavanem ei usu, et asi on liiga kõrges alghinnas.

"Me saame väga hästi aru, et kui me enampakkumisi korraldame, siis me ju konkureerime erapindadega. Kui linn küsib enda pindade eest ebamõistlikult kõrget tasu, siis ettevõtjad lähevad erapinnale, kui neil on võimalik seal odavamalt toimetada. Me ka analüüsime seda kindlasti, nüüd kus enampakkumine on värsket ebaõnnestunud ning kuulutame välja uued konkursid," lubas Andla.

Uus konkurss kõnealustele büroopindadele on kavas välja kuulutada veel enne suve. Kui linnale kuuluvad pinnad pikemalt rentnikuta jäävad, saab neid Andla sõnul kasutada näiteks ajutiste kunstinäituste korraldamiseks.

Kesklinna vanem rõhutas mitu korda, et Tallinna kinnisvarapoliitika, sealhulgas rendipoliitika tuleks üle vaadata. Ka värskelt valminud vanalinna arengukava arutades tõdeti, et ruumide rendileandmisel tuleks arvestada ka ruumide sisulist kasutust, mitte ainult maksimaalse renditud teenimist. Andla sõnul aga ei tohiks renditulu teenimist ka alahinnata.

"Näiteks kesklinna puhul teenime suure osa oma tulust kinnisvara rentimisest ja selle raha eest saame pakkuda oma elanikele mitmesuguseid teenuseid. Ma olen aga nõus sellega, et mida vanalinna puhul on ju palju räägitud: tahaks vähem matrjoškat ja merevaiku ning rohkem väärtuspõhist pakkumist," rääkis Andla. Tema sõnul on linnapindadel praegu vaid üks pikaajaline suveniiripoe leping ja see on kavas volikogu abiga lõpetada. "Ma arvan, et hästi tähtis on ka tasakaalu leidmine, et me ei hakkaks ettevõtjaid ülereguleerimise ja bürokraatlike nõudmistega vanalinnast eemale peletama."

Praegu on linna kinnisvara valitsemine väga killustunud, seda on plaanis edaspidi muuta, märkis Andla: "Kesklinn valitseb suurt hulka kinnisvara, linnavaraametil on päris tubli ports, samuti teistel linnaosadel, ametiasutustel. Linnavolikogu revisjonikomisjon soovitas luua ühe kompetentsiüksuse, mis kogu kinnisvara Tallinnas valitseks, rendile annaks ja sellega toimetaks."

Mõnede rendipindade puhul on kavas pikendada ka rendiperioodi.

"Eriti need pinnad vanalinnas, kus ettevõte selleks, et seal tegutseda, peab tegema investeeringuid. Eeskätt puudutab see just toitlustuspindasid. Seal on viis aastat oma investeeringu tagasi teenimiseks ikkagi liiga lühike aeg. Praegu valmistame ette seda, et saaks vähemalt osa pindadest kasutada pikema perioodi jooksul, näiteks 10 aastat. Siis on ka ettevõtjal suurem kindlus, et ta saab oma investeeringu tagasi," rääkis Kesklinna vanem.

Millal uus Tallinna kinnisvarapoliitika paika saab, ei osanud Andla veel öelda.