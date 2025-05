Eksperdid: USA jätkab varem heakskiidetud abi saatmist Ukrainale

Sellel nädalal Ukraina rahu osas mingisuguseid suuri edusamme ei tehtud, mistõttu on ameeriklased otsustanud vahendajarollist eemalduda. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa arvates on see tekitanud venelastes teatud segadust ja 9. mai pidustuste lähenedes üritatakse kontrolli rahuprotsessi üle taastada.

"Enne 9. maid mõlemad veel üritavad üksteist väga tõsiselt mõjutada. Ukraina plaan on ilmsegelt see, et Venemaa ei saaks initsatiivi selles rahuprotsessis täielikult enda kätte. Ma eeldaks siis seda, et põhiliselt me näeme siin õhurünnakuid mõlemalt poolt, droonidega valdavalt, ja rindel kindlasti Vene armee üritab väga tõsiselt edasi liikuda, et tekitada selline surve Ukraina poolele," ütles Saks.

Saksa sõnul tabas venelasi veidikene ootamatult ka USA ja Ukraina vahel sõlmitud haruldaste muldmetallide leping, sest kui oleks teatud, et see oli nii lähedal, siis oleks üritatud seda iga hinna eest takistada. Nüüd on aga ameeriklastel tekkinud Ukrainas tõsine strateegiline huvi.

"Kuigi lepingus pole selgelt kirjas, et USA aitab edaspidi samamoodi Ukrainal end Venemaa sissetungi eest kaitsta kui Joe Bideni administratsiooni ajal, siis see on lootus," ütles CBS-i uudiste välistoimetaja Ramy Inocencio.

Kaitseminister Hanno Pevkur ei näe, et USA kongress lähiajal mõne uue Ukraina abipaketi vastu võtaks. Varem heaks kiidetud abi aga jätkub ja see jõuab rindele.

"Selles ma arvan ei ole väga suurt küsimust. Küsimus on rohkem selles, kas ukrainlastel jätkub mehi ja kindlasti selles, et kui suureks see surve läheb ka ameeriklaste poolt, kui nad rahuprotsessist on väljas, kas ja kuidas nad siis näiteks luureinfot jagavad täiendavalt edasi või mitte, et kas see muldmetallide kokkulepe võimaldab vähemalt seda poolt jätkata, sest see on kriitiline pool kindlasti Ukrainale vastupanuks," rääkis Pevkur.

Rainer Saks lisas, et viimased rünnakud Krimmis näitavad, et Ukraina suudab päris kaugele oma kontrollitavast territooriumist tabada ka päris keerulisi ja kalleid sihtmärke. "Nii et ma ei tea, kas see on nüüd USA luureinfo põhjalt. Viimasel ajal USA droone ja lennukeid ei ole Musta mere kohal nähtud eriti, on Prantsusmaa seal lennanud ja teised," sõnas Saks.

USA vabariiklane Lindsey Graham ütles hiljuti, et vähemalt 72 senaatorit on valmis hääletama sanktsioonipaketi üle, millega karistatakse riike, kes ostavad Venemaalt naftat ja gaasi. Saksa sõnul on see surveavaldus Venemaale, kuid ei leia, et nende kehtestamisega oleks ameeriklastel just kiire.