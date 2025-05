WSJ: Hiina varjab üha rohkem majandusandmeid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina majanduse tegelikku olukorda on keeruline hinnata, kuna võimud varjavad üha rohkem andmeid. Peking teatab endiselt suurtest edusammudest, kuid majandusandmed lähevad üha hämaramaks.

The Wall Street Journal toob välja, et varem sai vaadata Hiina ametlikke andmeid, kuid hiljuti hakkasid need kaduma. See muudab investorite jaoks informatsiooni hankimise veelgi raskemaks.

Kadunud on välisinvesteeringute andmed, tööpuuduse näitajad, ettevõtete usaldusindeks. Isegi ametlikud sojakastme tootmisaruanded on kadunud. Enamikel juhtudel pole Hiina võimud andnud põhjust, miks nad lõpetasid andmete edastamise.

Hiina majandus on aga keerulises seisus, kinnisvarasektor on endiselt kriisis. Riiki räsib suur võlakoormus, seetõttu ei taha tarbijad laenu võtta ning raha kulutada. Paljud majandusteadlased leiavad, et Peking peab astuma jõulisi samme, kui soovib majandust elavdada.

Hiina võimud aga üritavad endiselt näidata, et majandusega on kõik korras. Hiljuti puhkes aga veel ka kaubandussõda ning riigi ekspordi väljavaade läheb üha halvemaks. See on juba kaasa toonud tootmisseisakuid.

Kompartei andmed näitavad, et Hiina majandus kasvas eelmisel aastal viis protsenti. Paljud ökonomistid aga kahtlevad kompartei andmete usaldusväärsuses ja on pööranud pilgu alternatiivsete allikate poole. Äritegevuse kaardistamiseks jälgitakse nii filmide kassatulusid kui ka satelliidiandmeid elektri tarbimise kohta.

Üks majandusteadlane ütles, et luges uudiseid Hiina jõusaalide ja ilusalongide tegevuse kohta. Selline vaatlemine andis talle ülevaate Hiina teenindussektori olukorrast. Jälgiti veel elektritarbimist, kaubaveomahte ning uute eluasemelaenude väljastamist.

USA finantsfirma Goldman Sachs hindas, et Hiina majandus kasvas 2024. aastal 3,7 protsenti. New Yorgis asuv uurimisorganisatsioon Rhodium Group leidis, et 2024. aastal kasvas Hiina majandus 2,4 protsenti.

Ka tuntud Hiina majandusteadlane Gao Shanwen seadis möödunud aasta detsembris kahtluse alla kompartei väited, et Hiina majandus kasvab aastas umbes viis protsenti. Ekspert hindas, et kasv võib olla poole võrra väiksem. Kompartei peasekretär Xi Jinping käskis seejärel Gao Shanweni tegevust uurida.