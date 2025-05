Sõiduki registreerimistasust riigile laekuv summa jääb prognoositule oluliselt alla

Esimese kvartali automüügi arvud näitavad, et registreerimistasust riigikassasse laekuv rahasumma jääb prognoositust oluliselt väiksemaks. Teisalt on praegu auto ostuks soodne aeg, sest uue sõiduki soetamisel võib tehing olla hulga kasulikum kui möödunud aasta lõpus.

Automaks, mida riik aasta algusest sõidukiomanikelt kogub, jaguneb iga-aastaseks automaksuks ning registreerimistasuks. Kui automaksu esimene osamakse laekub alles juunis, siis ühekordsetest registreerimistasudest on riik aprilli lõpu seisuga kogunud 18 miljonit eurot. Seda on oodatust hulga vähem.

"Eelmisel aastal prognoosisime, et registreerimistasu võiks laekuda umbes 137 miljonit. Tõsi, nüüd väga palju autosoetusi toimusidki eelmise aasta lõpus, et numbrid seda näitavad ja kuigi kuu haaval on registreerimistasu maksmine tõusnud, siis ta tõenäoliselt jääb ikkagi madalamaks kui esialgselt prognoositud," sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Esimese kvartali järel on autoturg 20-30 protsenti taas elavnenud.

"Aktiivsust on märgata, on siis mängus kevad või päike, aga sessoonsus on tunda. Autoäris on see alati olnud, et aasta algus ongi vaiksem. Nüüd oli lihtsalt ette teada juba, et on automaksust tulenevalt vaiksem, aga ei saa kurta. Jah, liiga hästi ei lähe, aga aprillist alates on selline normaalne sagin," ütles Mobile autokeskuse juhataja Silver Havamaa.

Uute autode ostuks on soodne aeg. Paljud, kes möödunud aasta lõpus ostsid sõiduki, et pääseda registreerimistasust, saanuks praegu parema tehingu.

"Enamiku automüügi kodulehtedel on eraldi välja toodud allahindluste ja kampaaniate sektsioonid. Ja need on päris võimsad. Kui aasta lõpus võibolla pääsesid 1000 euro maksmisest, siis nüüd on 5000 eurot tavaline. Tihtipeale ka 10 000 eurot allahindlust. Sellistel kallimatel autodel võib olla ka 20 ja üle selle tuhande euro allahindlust," selgitas Autolehe toimetaja Margus Pipar.

Ka kasutatud autode ostuks on hea aeg, kus on isegi selgemini näha automaksuga kaasnevaid mõjusid.

"Väiksemate linnade autopoed kurdavad, et nad ei ole aasta esimese kolme kuuga mitte ühtegi autot müünud. See on täiesti absurd ja anomaalia," lisas Pipar.

Autoturg ilmselt enne käibemaksutõusu veel pisut elavneb, aga rahuneb siis jälle.

"Me oleme kaks korda käibemaksutõusu üle elanud, mis nüüd edasi saab – suvi on üldiselt vaiksem ja nüüd siis on see automaks hiljuti läinud, käibemaks tõuseb – pigem on suve teine pool vaiksem," ütles Havamaa.