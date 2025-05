Norstat: Isamaa kasvatas ja Keskerakond kaotas toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,5 protsenti, Keskerakonda 16,8 protsenti ja Reformierakonda 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. aprillist kuni 4. maini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Liidripositsiooni hoidva Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning seega on nende langus peatunud. Järgnevad praktiliselt võrdse toetusega Keskerakond ja Reformierakond. Keskerakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra.

Keskerakonnast ja Reformierakonnast ei jää kaugele maha EKRE, mida toetas 16,2 protsenti (nädal varem 16,5 protsenti).

Sarnaselt Isamaale õnnestus ka Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal nädalaga toetust veidi tõsta ja see on nüüd 11,2 protsenti (nädal varem 10,4 protsenti).

Erakondade toetused. Autor/allikas: Norstat/ÜI joonis

Parempoolsed tõusid üle künnise

Valimiskünnisest kõrgemale, 5,6 protsendile tõusis Notrstati küsitluses ka Parempoolsete toetus.

Eesti 200 reiting kidub endiselt valimiskünnise alla jääval 3,1 protsendi peal (nädal varem 3,6 protsenti).

Rohelisi toetas üks protsent ja kõiki ülejäänud erakondi kokku 1,9 protsenti.

Kahe valitsuspartei kogutoetuis oli 19,8 protsenti ning opositsioonierakondadel 71,7 protsenti.

Valitsuserakondade kogutoetuse muutus. Autor/allikas: Norstat / ÜI

Tulemuste presenteerimisel on ühiskonnauuringute instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,5 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,72 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,66 protsenti.