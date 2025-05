Hiina presidendi visiidis Venemaale nähakse toetusavaldust Putinile

"Hiina presidendi Xi Jinpingi eelseisev visiit Venemaale on üks selle aasta keskseid sündmusi Venemaa ja Hiina suhetes," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ajakirjanikele visiidi eelõhtul. "Eelseisev Vene-Hiina tippkohtumine saadab rahvusvahelisele üldsusele olulise signaali Venemaa ja Hiina ühiste lähenemisviiside kohta sõjajärgse maailmakorra kaitsmisel," lisas ta.

Ameerika Ühendriikidega tollitülisse sattunud Hiina juht peaks allkirjastama Moskvas arvukalt lepinguid, et süvendada kahe riigi niigi tihedat piirideta strateegilist partnerlust, mille tulemusel on Hiinast saanud Venemaa suurim kaubanduspartner.

Hiina ostab rohkem Venemaa naftat ja gaasi kui ükski teine ​​riik ning on andnud Moskvale majandusliku päästerõnga, mis on aidanud tal toime tulla Ukraina sõja eest kehtestatud lääneriikide sanktsioonidega.

Vaatamata Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi hiljutistele pingutustele USA ja Venemaa suhete taastamiseks, peaks Putin esitama Moskvasse 9. mai pidustustele saabuva Xi-ga ühisrinnet Washingtoni vastu, kelle domineerimise rahvusvahelisel areenil mõlemad riigid on kahtluse alla seadnud, propageerides hoopis multipolaarsemat maailma.

Trumpi eriesindaja Keith Kellogg ütles veebruaris, et Washington püüab häirida Venemaa sidemete tudevdamist selliste riikidega nagu Hiina. Mõni päev hiljem kinnitasid Xi ja Putin oma riikide piirideta partnerlust.

Xi, kes on Putinile öelnud, et neil kahel on võimalus viia ellu muutusi, mida maailm pole sajandi jooksul näinud, peaks neljapäeval Putiniga läbirääkimisi pidama ja liituma reedel, 9. mail, Moskva Punasel väljakul kümnekonna teise riigi juhiga, et vaadata sõjaväeparaadi, mis tähistab Nõukogude Liidu ja selle liitlaste võidu 80. aastapäeva Natsi-Saksamaa üle Teise maailmasõjas.

Üritus, kus osalevad ka Hiina sõjaväe üksused, toimub ajal, mil Trump üritab Moskvat ja Kiievit survestada leidma viisi sõja lõpetamiseks Ukrainas, kusjuures mõlemad pooled on seni teineteist edusammude puudumises süüdistanud.

Ukraina välisministeerium kutsus teisipäeval riike üles 9. mai paraadil mitte osalema, öeldes, et selline osalemine läheks vastuollu mõnede riikide deklareeritud neutraalsusega sõjas.

Kuid Xi, kes on kutsunud üles läbirääkimistele konflikti lõpetamiseks ja süüdistanud USA-d sõja õhutamises relvatarnetega Kiievisse, osaleb Pekingi ja Kremli sõnul ikkagi. Kremli väitel võib Ukraina ohustada ürituse turvalisust, kuid Kiiev on need süüdistused tagasi lükanud.

Putini nõunik Juri Ušakov võrdles teisipäeval 9. mai pidustusi ja teisi sellega seotud üritusi tippkohtumisega, öeldes, et see näitab Venemaa kasvavat autoriteeti maailmas.

Moskva ja Peking sõlmisid oma piirideta strateegilise partnerluse paar päeva enne seda, kui Putin, kes on viimastel kuudel Hiinat oma liitlaseks nimetanud, alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõda Ukraina vastu.

Putin ja Xi arutavad oma kohtumisel kõige tundlikumaid küsimusi, sealhulgas energiakoostööd ja kavandatavat, kuid seni ehitamata gaasijuhet Hiinasse, ütles Ušakov.

Ta lisas, et Putin külastab Hiinat eeldatavasti augusti lõpus või septembri alguses.