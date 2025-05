EKRE ja Keskerakond abistatud enesetappu ei seadustaks

Riigikohus mõistis üleeile õigeks inimestele vabasurma minekuks enda valmistatud seadet pakkunud Paul Tammerti. Kohus märkis, et õiguslik olukord, kus vabasurma abistamisele kui teenusele pole sätestatud kindlaid reegleid, on senini olnud seadusandja valik.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et riigi hoiak peaks olema mitte surma ilustada, vaid elu hoida.

"Eesti on üks kõige kõrgemate enesetapu suhtarvudega riike Euroopas. Eriti hirmuäratav on meil pilt noorte enesetappude hulgas. Siit me jõuame ka asja tuumani, et kui me räägime ühiskondlikest hoiakutest, siis nii riik kui ka riigi institutsioonid ja arvamusliidrid, kelleks kindlasti on ka riigikohtu kohtunikud, peaksid minu meelest pingutama absoluutselt teises suunas. Et me ei soodusta, ilusta surma, vaid me ikkagi innustame inimesi elama ja aitame inimestel elada, ka keerulistes olukordades," rääkis Helme.

Helme ütles, et riik ei peaks kindlasti looma ka mingit regulatiivset raamistikku.

"Absoluutselt selge fakt on see, et kui luuakse riiklik raamistik abistatud enesetapuks, siis oluliselt kasvab see väidetavalt abistatud vabatahtlik enesetapp. Tegelikult tekib tohutu surve nendel inimestel, kel on niigi keeruline, lasta ennast teistel ära hävitada. See ei ole asi, millega ükski ühiskond võiks tegeleda," sõnas Helme.

Riigikogu Keskerakonna saadikurühma juht Lauri Laats arvas samuti, et riik ei peaks andma inimestelt suuremat võimalust minna vabasurma.

"Meil on hästi suured probleemid tervishoius, meil on seal raha puudus. Me räägime puudulikust palliatiivsest ravist. Neid põhjuseid on mitmeid. Enne, kui me ei ole teinud korda tervishoiusüsteemi, kui me ei ole taganud inimestele väärikaid ravivõimalusi, siis rääkida eutanaasiast või elulõpu tahteavalduse rakendamisest on natuke ennatlik," ütles ta.

Laats lähenes küsimusele ka filosoofilisest vaatevinklist.

"Me ei vali seda, kuidas me siia ilma sünnima. Ma arvan, et samamoodi me ei tohiks ka valida, millisel viisil me sureme. Riik peab tegema kõik selleks, et elu säästa," lausus Laats.

Eelmise valitsuse sotsiaalministrid – Signe Riisalo Reformierakonnast ja sotsiaaldemokraat Riina Sikkut leidsid teisipäeval pärast riigikohtu otsust ERR-iga rääkides, et abistatud enesetapu võimaldamine on tundlik teema. Riisalo märkis, et ühiskond on sellisteks aruteludeks valmis – seda näitab ka elulõpu tahteavalduse diskussiooni jõudmine riigikokku.

Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul tuleb sotsiaalministeeriumil diskussiooni ühiskonnas üleval hoida.