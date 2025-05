Ajaga oli kitsas käes ja EL-i juhid läksid eralennukiga Brüsselist Luksemburgi

Brüsselist Luksemburgi läksid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu president António Costa ja Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Sõit autoga oleks võtnud aega umbes kaks ja pool tundi, kolmik aga otsustas tšarterlennu ehk tellimuslennu kasuks. Komisjoni pressiesindaja Paula Pinho sõnul otsustati lennureisi kasuks, kuna EL-i juhtide ja Luksemburgi peaministri Luc Friedeni ajakavad ei klappinud

"Mõte seisnes selles, et kolm presidenti tahtsid tähistada Schumani päeva koos peaminister Luc Friedeniga Luksemburgis. Kõigi kolme presidendi ja peaministri ajapiirangute tõttu oli ainus reisimisvõimalus, mis võimaldas neil kõigil koos Schumani deklaratsiooni mälestusüritusel osaleda, teha sõit tšarterlennuga," selgitas pressiesindaja.

"See on õigustatud, sest see oli erandlik ja see oli ainus viis tagada, et kolm presidenti saaksid kohal olla. Ja ilmselgelt oli see sõit tunduvalt kiirem kui autoga," lisas pressiesindaja.

Politico toob aga välja, et EL soovib vähendada heitkoguseid ning edendab seetõttu keskkonnasõbralikku transporti. EL üritab nii täita oma ambitsioonikaid kliimaeesmärke, mistõttu eralennukite kasutamine saab ka kriitikat.

2023. aasta märtsis kirjutas Politico, et Euroopa Ülemkogu toonane president Charles Michel tegi 2022. aastal 46 välisreisi, kokku 28 korral otsustas ta eelistada tšarterlendu.