Valitsus arutab metsandust puudutavaid bürokraatia vähendamise ideid

Valitsuse majanduskabinetis tuleb neljapäeval arutlusele metsa- ja puidutööstuse liidu esitatud ettepanekute pakett, mille on heaks kiitnud ka valitsust nõustav ettevõtjate nõukoda ning mille keskne idee on sätestada metsaseaduses, et Eestis on kuni 70 protsenti metsamaast kasutusel majandusmetsana.