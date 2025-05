Rubio: sõda ei lõppe sõjalise, vaid diplomaatilise lahendusega

Venemaa president Vladimir Putin, kes mõni päev tagasi pakkus ise välja, et on nõus täna Türgis alustama Ukrainaga otsekõnelusi Istanbuli ei saabunud. Moskvast saadeti kõnelustele madalama astme valitsusametnikud. Samal ajal on Ukraina president Volodõmõr Zelenski Türgis.

Zelenski nimetas Istanbuli saabunud Vene delegatsiooni butafoorseks variesinduseks. Vene pool nimetas teda selle peale klouniks.

"Kloun, luuser, olematu haridusega inimene, võrreldes nendega, kellel on mitte ainult baasharidus, vaid ka akadeemilised kraadid ja teened isamaa ees," ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

USA president Donald Trump, kes lubas ka ise Istanbuli sõita ja kes nõudis Zelenskilt, et ta Putini pakkumise otsekohe vastu võtaks, hoolimata sellest, et Venemaa ei nõustunud relvarahuga, usub, et Putin ei sõitnud Türki, kuna tema ei plaaninud minna.

"Miks ta oleks pidanud Istanbuli minema, kui mina sinna ei lähe, sest ma ei kavatse sinna minna. Ma ei plaaninud sinna minna. Ma võiksin minna, aga ma ei plaaninud minna ja ma ütlesin, et ma ei usu, et ta sinna läheb, kui mina sinna ei lähe," sõnas Trump.

Niisiis on Ukraina poolt Türgis president, USA poolt seoses NATO välisministrite kohtumisega, välisminister, kuid Venemaa poolt juhib üritust presidendi abi, Vladimir Medinski.

Zelenski rõhutas, et kohtub esmalt Türgi presidendiga.

"Mõtleme, mida edasi teeme, millised on meie järgmised sammud pärast kõnelusi president Erdoganiga. Ma arvan, et meil on paar tundi aega olulisteks kõnelusteks, väga oluliste otsuste tegemiseks," ütles Zelenski.

Venemaa teatel jätkatakse kõnelusi sealt, kus need 2022. aastal katkesid, kui Ukraina ei olnud nõus pärast Vene vägede massiivset pealetungi alla andma.

"Nagu Venemaa president on rõhutanud, on nende kõneluste mõte, tsiteerin, kõrvaldada konflikti algpõhjused ja saavutada ajaloolises perspektiivis pikaajaline kestev rahu," lausus Zahharova.

USA välisministri Marco Rubio sõnul tahab tema president selle sõja igal juhul võimalikult ruttu ära lõpetada.

"Venemaa ja Ukraina konfliktile ei ole sõjalist lahendust. See sõda ei lõppe sõjalise, vaid diplomaatilise lahendusega ja mida kiiremini jõutakse kokkuleppele selle sõja lõpetamises, seda vähem inimesi sureb ja seda vähem kahju tehakse," sõnas Rubio.

Pärast kohtumist Türgi presidendiga teatas Zelenski, et Ukraina delegatsioon ilmub kõnelustele ja võtab vastu ka kõige haprama võimaluse ning Vene poolelt oodatakse tulemust.