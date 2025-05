Kaubandusvaidlused võivad Euroopa ja USA vahel tuliseks kiskuda

Euroopa loodab, et USA on kaubandussõjast tasapisi taandumas. Samas ei oleks Euroopa Liit rahul sarnase leppega, mis ameeriklased sõlmisid brittidega ning kaubandusvaidlused võivad seega suve keskpaigaks taas tuliseks kiskuda.

Aprilli algul peatas USA 90 päevaks osad tollimaksud ja Euroopa oma vastumeetmed. Selle ajaga on tehtud vähe edusamme püsivama lahenduse poole, kuid Euroopa pole lootust hüljanud.

"Me näeme pingete maandamise märke Ühendriikide poolt. Te kõik olete näinud, et USA on hakanud Hiinaga rääkima ja nad on jõudnud mingit sorti kokkuleppele Ühendkuningriigiga," ütles Poola majandusministeeriumi asekantsler Michal Baranowski.

Brüsselis on tekkinud ettevaatlik optimism, et kompromiss ameeriklastega on võimalik. Kuid selgelt poleks Euroopa Liit rahul sellise leppega, nagu sõlmis USA Ühendkuningriigiga.

"Kui Euroopa saab UK-USA leppe, siis võivad Ühendriigid oodata meilt vastumeetmeid. Me ei jää sellise kokkuleppega rahule," lausus Rootsi kaubandusminister Benjamin Dousa.

Ühendkuningriigi toodetele jäi kehtima kümne protsendine tollimaks - sellega ei taha leppida ka Eesti.

"Kümne protsendine tollimaks on ikkagi piisavalt suur, et me näeme ka rahvusvahelist mõju. See hakkab mõjutama kaubandust reaalselt, see hakkab mõjutama tarbija käitumist," sõnas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Kuid kaubanduslepet, millega Euroopa Liit võiks rahule jääda, ei saa sõlmida kiirustades, mis peaks valmis olema suve keskpaigaks, kui paus tollimaksudes lõppeb. Selliste kokkulepete heakskiitmine võtab nii USA-s kui ka Euroopas tavaliselt kauem.

"Kasvõi ainüksi füüsiliselt on see pea võimatu, aga ma arvan nad püüavad vähemalt saada selgust, mida Ameerika Ühendriigid selle ettevõtmisega saavutada tahavad," ütles Politico kauabandusreporter Koen Verhelst.

Kui aga järgmise 50 päeva jooksul Ühendriikide ja Euroopa vahel kaubanduse vallas uut usaldust ja üksteise mõistmist ei teki, taastub seis, mis oli aprilli algul - Euroopa plaanib kaubandussõjas vastulööki.

"21,5 miljardi euro jagu tollimakse, mille Euroopa Liit pani pausile, jõustuks automaatselt, kui liikmesriikidelt ei küsita neid jälle mingiks perioodiks pausile panna. Siis on veel kavandamisel 100 miljardi euro jagu vastumeetmeid, millest teatati eelmisel nädalal. See on ähvardus, mis praegu laual on," lausus Verhelst.

"Kui lahendust ei leia, siis oma sõna tuleb pidada ehk siis sellisel juhul rakenduks need samas meetmed, milles on kokku lepitud," ütles Keldo.